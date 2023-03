La prevendita di Big Eyes raggiunge i 31 milioni - PayPal Cypto Holdings vale 604 milioni di dollari - Litecoin e Bitcoin Cash

Il mondo delle criptovalute è in continua evoluzione e PayPal ha recentemente fatto notizia con l'annuncio di possedere oltre 600 milioni di dollari di varie criptovalute, tra cui le principali altcoin come Bitcoin Cash, Ethereum e Litecoin.

Qui discutiamo le ragioni principali per cui Paypal ha scelto LiteCoin e Bitcoin Cash. Tuttavia, leggete di una moneta meme che sta facendo scalpore nello spazio delle monete meme con una prevendita esplosiva: Big Eyes Coin (BIG) .

Big Eyes Coin: conquistare cuori e raccogliere denaro

Big Eyes inizia con il sogno di rendere popolare De-Fi; la moneta ha già raccolto abbastanza attenzione sui social media, con la sua massiccia operazione di prevendita che ha raccolto oltre 31 milioni. Big Eyes Coin vanta anche una forte comunità di sostenitori e un solido team di sviluppo, che la rendono una forza da non sottovalutare nel mondo delle criptovalute. Inoltre, la sua innovativa tecnologia blockchain garantisce privacy e sicurezza, un aspetto che è sempre una priorità assoluta nell'era digitale.

Ma forse l'aspetto più eccitante di Big Eyes Coin è il recente annuncio delle loot box. Sì, avete sentito bene, loot box. Potreste pensare: "Aspetta, le loot box non si trovano solo nei videogiochi?". Beh, non più! Big Eyes Coin ha portato questo concetto nel mondo delle criptovalute come parte della sua prevendita.

Le loot box sono disponibili in tre diversi livelli: la cute box da 100 dollari, la kitty vault da 500 dollari e la Super Saiyan box da 1.000 dollari. Ogni scatola contiene una ricompensa casuale in gettoni BIG, con premi che vanno da 100 a 5000 dollari. E la parte migliore? Anche se non si fa il colpaccio, si ha la garanzia di recuperare almeno quanto si è speso. È come giocare alla lotteria, ma con maggiori probabilità!

Il Bitcoin Cash è ai massimi mensili del 6%

Tutti conoscono il Bitcoin (BTC), ma molti non sanno che esiste una criptovaluta chiamata Bitcoin Cash (BCH). L'obiettivo della creazione di Bitcoin Cash (BCH), una criptovaluta token più facile da usare, era quello di risolvere la lentezza e lo spreco di velocità delle transazioni di Bitcoin (BTC). Sebbene Bitcoin Cash (BCH) sia più veloce, più economico e più efficace, sacrifica un processo di validazione approfondito nel processo. Bitcoin Cash è in grado di gestire oltre 100 transazioni al secondo al costo di meno di un centesimo di dollaro, il che lo rende una valida piattaforma di pagamento.

Nel grafico di crescita, la performance di Bitcoin Cash non è stata all'altezza. Negli ultimi sette giorni, il costo del Bitcoin Cash è sceso dell'8,6%. Il fattore chiave del recente calo del prezzo del Bitcoin Cash (BCH) è il crollo del mercato. Sul grafico mensile, tuttavia, il Bitcoin Cash (BCH) è ancora in rialzo del 6%, segnalando un ulteriore aumento.

LiteCoin sta per decollare

Pagamenti rapidi ed economici a livello globale sono possibili grazie alla rete di criptovalute peer-to-peer open-source nota come Litecoin (LTC).

Inoltre, Litecoin offre una conferma immediata delle transazioni e si propone come la soluzione di pagamento digitale perfetta sia per i consumatori che per le aziende. Come Bitcoin, Litecoin protegge la rete con un metodo di consenso proof-of-work (PoW). A differenza di altre criptovalute, il Litecoin ha toccato il fondo ben prima del calo dell'FTX.

Il Litecoin, forse sull'orlo di una significativa oscillazione mensile del momentum, potrebbe presto giungere a una conclusione esplosiva.

In un mondo in cui le criptovalute stanno rapidamente diventando un'opzione di investimento popolare, Big Eyes Coin si distingue per la sua forte comunità, la tecnologia innovativa e la nuova e divertente funzione loot box. Che siate investitori esperti di criptovalute o che abbiate appena iniziato, vale sicuramente la pena di tenerla d'occhio. Chissà, forse sarete il prossimo fortunato vincitore di una scatola di Super Saiyan e farete il botto con i BIG token.

