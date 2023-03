A Cuneo lo straordinario successo di “The Disillusionist™”, magico spettacolo di Erix Logan e Sara Maya

Oltre l’illusione, ma anche oltre lo spazio ed il tempo. Laddove la meraviglia è un’esperienza assoluta e pregnante, capace di coinvolgere completamente l’istinto, la mente ed il cuore.

Uno straordinario successo lo scorso sabato, 18 marzo, nella Sala della Comunità del cinema teatro Don Bosco di Cuneo. Doppia standing ovation, alle ore 17 ed alle ore 21, per lo spettacolo “The Disillusionist™” di Erix Logan e Sara Maya, organizzato da Blink Circolo Magico in collaborazione con il cinema teatro cuneese.

Magia e suspense fin dal primo istante. Logan è apparso in scena e con lui un poetico gioco di ombre: la ricerca della propria identità ha aperto lo spettacolo che, interamente guidato dal racconto dell’illusionista, ha portato grandi e piccini non soltanto a guardare, ma a vivere in prima persona un’esperienza incredibilmente insolita. Ed incredibile è stata l’apparizione, attraverso dei monitor impilati uno sopra l’altro, di Saya Maya, elemento imprescindibile dello spettacolo, compagna sul palco e nella vita di Erix Logan.

Temi importanti, profondi i significati racchiusi: i sogni e l’infinità che racchiude la nostra vita, le situazioni difficili e la nostra lotta alla sopravvivenza, l’amore puro che ti inebria anima e corpo ma anche quello malato che invece li trafigge. Insieme, i due artisti internazionali hanno presentato una rivisitazione originale delle più classiche grandi illusioni. Tra esse anche la sospensione su una forbice: si tratta di una struttura oltre 200 kg realizzata, come tutte le altre illusioni, da ingegneri e artigiani per lo più americani su disegno e ottimizzazioni di Logan.

Filo conduttore dello spettacolo è stato il viaggio, quella profondo e per questo molto spesso anche spiazzante, la meraviglia capace di smuovere creatività e razionalità, in un connubio di effetti visivi ed emozionali potentissimi. La voce magnifica di Sara Maya ad accompagnare, le illusioni, lo stupore ed il coinvolgimento dell’intero pubblico, fino a giungere ad una nuova concezione dell'artista "DISILLUSIONISTA".

“La magia esiste anche senza mistero”. Una cassa, così, ed all’interno Sara Maya, letteralmente infilzata da più di trenta spade. Il tutto trasmesso in diretta da una telecamera senza trucchi, che ha mostrato agli spettatori quanto è accaduto nella la cassa. Il tutto che ha reso ancora più incredibile l’incredibile.

“Abbiamo fatto davvero comunità sabato” - commenta Roberto Saba, responsabile di Sala della Comunità cinema teatro Don Bosco - “È stata magnifica la collaborazione con il circolo magico di Dronero, un’organizzazione che ha coinvolto insieme 20 tra i nostri ed il loro volontari: una vera e propria squadra di persone disponibili, che si sono lasciate guidare e hanno donato la loro operatività per un'organizzazione perfetta dell’evento, quasi professionale. È il secondo anno che collaboriamo con Blink ed anche questa volta è stato un successo, ma prima di tutto un onore per noi avere a che fare con una realtà così propositiva. Magnifica, poi, è stata la risposta del pubblico, che ci tengo a ringraziare: un’energia davvero potente si respirava all’interno della Sala, di coinvolgimento ed entusiasmo. Se penso allo spettacolo mi vengono in mente tre parole: novità, professionalità ed accessibilità in senso ampio e bellissimo. È stato infatti un qualcosa di mai visto prima a Cuneo con due artisti di altissimo livello, ad un prezzo accessibile e soprattutto adatto a tutte le età. Una scommessa incredibile, davvero emozionante vedere così tanta gente felice.”

Le fotografie dello spettacolo sono state realizzate da Oscar Bernelli. Presenti in Sala il presidente della Confcommercio di Cuneo Luca Chiapella, la direttrice dell’ATL di Cuneo Daniela Silvestrin, il vicesindaco di Dronero Mauro Arnaudo e la delegata provinciale del CONI nonché dirigente sportiva presso l’ASD Twirling Carrù Claudia Martin - Fondazione Cassa Risparmio Cuneo.

“Grazie di cuore a tutti” - ha detto Erix Logan al termine dello spettacolo - “Abbiamo dentro noi una grande gioia e tutto questo è successo grazie a voi. Grazie a Blink Circolo Magico che è uno dei circoli più attivi d'Italia e questo è un merito e un privilegio per voi che abitate in queste zone. Stanno facendo un lavoro straordinario per dare il giusto peso e spazio alla magia con un’unica guida: la passione. Andate a Dronero a conoscere da vicino questa realtà davvero speciale. Grazie ai Salesiani per questa bellissima Sala che ha accolto tutti noi, al prezioso lavoro dei volontari. Grazie davvero di cuore, per questa bellissima realtà che abbiamo vissuto qui oggi insieme!”.