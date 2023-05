Il governo di Kiev non accetta più promesse e pretende l’ingresso nella NATO

Dagli esponenti più altolocati del governo ucraino stanno arrivando con insistenza le richieste di accettazione nell’Unione Europea e soprattutto nella NATO. Come riportato dal sito Strumenti Politici , nel corso della sua recente visita in Canada il primo ministro ucraino Denish Shmyhal ha partecipato a un’intervista del programma televisivo “Question Period” del canale CTV. Alle domande del giornalista sulle aspettative di Kiev, Shmyhal ha ammesso di sapere che oggi all’Ucraina non si estende l’articolo 5 del Trattato Nord Atlantico, che impegna i Paesi membri nella difesa collettiva. Però da questi ultimi vorrebbe delle “garanzie di sicurezza” nei confronti dell’Ucraina. Non ha specificato se il premier canadese Trudeau si è impegnato o meno per agevolare l’istanza di Kiev. Vorrebbe solo sapere da Bruxelles quando avverrà finalmente l’adesione dell’Ucraina. Lo status di Paese candidato non accontenta più gli ucraini, che vogliono diventare un Paese membro delle organizzazioni occidentali. Dal prossimo summit dell’Alleanza Atlantica che si terrà a Vilnius nel mese di luglio, si aspettano dei passi concreti verso un “futuro comune”. Il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba è stato più esplicito e amaramente ironico quando si è rivolto in videoconferenza ad altri politici europei per lamentare la vacuità di certe promesse. Per Kuleba non è più accettabile che gli alleati europei rimandino ancora il momento dell’ingresso effettivo del suo Paese nella NATO e nella UE. Dice che non vuole sentire “per la 130esima volta” che per l’Ucraina la porta è aperta, senza però farla entrare. Basta con le mezze misure, con gli aiuti generosi ma mai decisivi.