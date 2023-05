Mondovì, la principessa Elia Zaharia Zogu ospite di Palazzo Fauzone

È stata ospite a Palazzo Fauzone, relais di charme nel centro storico di Mondovì, Elia Zaharia Zogu, moglie di Leka II, principe di Albania. L'attrice e cantante albanese, oggi a capo della Queen Geraldine Foundation - un’organizzazione no-profit fondata dalla Royal Court che si occupa principalmente di bambini in difficoltà e bisognosi di cure - è in Piemonte per presentare al Salone del Libro "La Rosa Bianca - Storia di una regina raccontata da una vera principessa", una favola per bambini ispirata alla vera storia della Regina Geraldine d’Albania.

"Siamo felicissimi di aver avuto la principessa Elia ospite nel nostro relais", commenta Barbara Franco, titolare di Palazzo Fauzone e anche lei autrice di libri per bambini. "Abbiamo costruito uno spazio totalmente dedicato alla letteratura, e in particolare a quella per i più piccoli, come dimostrano le camere ispirate a Il Piccolo Principe o ad Alice nel Paese delle Meraviglie, ad esempio. Siamo quindi davvero orgogliosi che un'autrice come Elia Zaharia Zogu abbia accolto il nostro invito, sperando abbia apprezzato l'atmosfera unica che abbiamo cercato di costruire".