“Tutto bello pulito”: il successo a Dronero dell’iniziativa Spazzamondo

“Tutto bello pulito”: questa la frase scritta sulle magliette arancioni. L’essere uniti nella volontà di essere cittadini attivi e responsabili, facendo qualcosa di concreto, di molto importante per la propria città.

A Dronero ieri mattina, sabato 27 marzo, è stata un vero successo l’iniziativa Spazzamondo. In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, la cittadina ai piedi della Valle Maira ha aderito alla grande campagna per raccogliere i rifiuti abbandonati in provincia di Cuneo che la Fondazione CRC, in collaborazione con Protezione Civile, ANCI Piemonte, UNCEM Piemonte, ANPCI e Cooperativa Erica, ha organizzato per il terzo anno consecutivo.Adulti e bambini insieme per le vie della città, ma anche lungo le sponde del Maira.

Con attenzione, collaborazione e moltissimo entusiasmo hanno ripulito Dronero. Punti di ritrovo di ritrovo le due scuole elementari, quella di Oltre Maira e quella in piazza Marconi.

“Abbiamo trovato di tutto - racconta una partecipante - soprattutto tantissimi mozziconi di sigarette. E poi bottiglie di plastica e di vetro, scontrini,… È stata una mattinata davvero importante, soprattutto per i bambini: vedere la quantità di rifiuti raccolta ha fatto capire loro quanto l’incuria abbia ripercussioni negative, mentre invece quanto il rispetto per l’ambiente faccia la differenza. Dronero è la nostra città, tenerla pulita è responsabilità di tutti. E pulita è meravigliosa!”