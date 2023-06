Ospedale di pianura: a settembre verranno affidati i lavori di progettazione [VIDEO]

“A settembre affideremo i lavori di progettazione per l'ospedale edi pianura per un importo complessivo di 9 milioni di euro”. A confermarlo l'assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi, a margine della conferenza sulla presentazione delle iniziative per abbattere le liste d'attesa all'ospedale Santa Croce di Cuneo.

In sostanza l'iter per il nuovo ospedale di Savigliano-Saluzzo-Fossano sta procedendo nel pieno rispetto dei tempi e dell’accordo sottoscritto a Savigliano, il 7 novembre 2022, tra Regione, Comune e Asl Cn1.

La realizzazione del nuovo ospedale è prevista con fondi Inail.

“Sta uscendo il bando di gara per il progetto di fattibilità tecnico-economica – conclude Icardi -. Parliamo di un progetto definitivo che sarà oggetto di gara d'appalto per la realizzazione dei lavori. Il bando verrà pubblicato entro fine giugno in Gazzetta. Ci saranno due mesi di tempo per selezionare il progettistaa cui a settembre affideremo i lavori di progettazione dell'ospedale di pianura”.