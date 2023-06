Svolta al femminile nella Pro Loco di Magliano Alfieri. L’assemblea di alcuni giorni fa ha rinnovato il consiglio direttivo e la carica di presidente è stata assunta da Giulia Adriano.

Per la prima volta da quando è stato costituito, il sodalizio maglianese sarà guidato per tre anni da una donna.

Gli altri ruoli vedranno Luca Grasso e Fabrizio Stirano nel ruolo di vicepresidenti, Eugenio Fontana come tesoriere, Alyssa Sappa con l'incarico di segretario.

Ha dichiarato la neo eletta presidente:

“Ringraziamo di cuore il vecchio direttivo e tutti i membri della Pro Loco, che ci hanno accompagnati e sostenuti in questi primi momenti di lavoro. Già nei prossimi giorni collaboreremo alla “Cena sotto le stelle” e in altre occasioni ad eventi del paese. Tra le nostre intenzioni c’è quella di riproporre la festa di San Maurizio in un week end di settembre, vedremo se sarà possibile!”

Buon lavoro al giovane e nuovo direttivo della Pro Loco di Magliano Alfieri.