Grosso incendio lungo la ferrovia tra Caramagna e Carmagnola: circolazione ripristinata dopo più di tre ore

AGGIORNAMENTO ORE 22,27: i volontari della Pro Loco di Cavallermaggiore hanno distribuito acqua e bibite ai viaggiatori dei treni fermi alla stazione. Il gruppo di volontari è coordinato dall'assessore Giorgio Amoroso e dal consigliere Luca Blengino. Tre convogli si sono dovuti arrestare nella stazione cavallermaggiorese. Di questi uno, proveniente da Savona, molto carico. Poco dopo le 22,25 la situazione è stata ripristinata, almeno per quanto riguarda il traffico ferroviario e i treni sono potuti ripartire in entrambe le direzioni.

AGGIORNAMENTO ORE 21: i vigili del fuoco presenti in loco stanno ancora operando per lo spegnimento delle fiamme lungo la linea ferroviaria tra Caramagna Piemonte e Carmagnola, al confine tra le province di Torino e Cuneo. Il fronte di fuoco continua ad essere molto esteso e, secondo i soccorritori, potranno essere necessarie ancora diverse ore di intervento prima di una completa bonifica. Si prevede una notte di lavoro per le diverse squadre di vigili del fuoco che stanno operando sul posto dalle 18,50 di oggi, domenica 6 agosto. Da stabilire le cause dell'incendio. Non si esclude la matrice dolosa, ma saranno i rilievi dei militari, effettuati una volta spente le fiamme ad accertare quanto accaduto. Diversi i treni sospesi e cancellati con partenza dalla Liguria, da Cuneo e da Torino. Un disagio importante per i molti vacanzieri di ritorno con i treni del mare. Con l'aggiornamento delle 20,45 Trenitalia segnala che "la circolazione permane sospesa" in quanto "ancora in corso l'intervento dei Vigili del Fuoco. I treni Regionali possono registrare ritardi e subire cancellazioni e limitazioni di percorso."

È possibile consultare la situazione in tempo reali dei treni sul sito http://www.viaggiatreno.it

*******

Un grosso incendio sta interessando dalla prima serata di oggi, domenica 6 agosto, la linea ferroviaria Torino-Fossano-Savona. In particolare, dalle prime notizie in nostro possesso, sono presenti diversi focolari all’altezza di Caramagna Piemonte fino a Carmagnola.