A Villa Belvedere Radicati appuntamento con i fratelli Alberto e Simone Garnero

I fratelli Alberto e Simone Garnero presentano la mostra intitolata “Non vedo non sento non parlo” e il libro “Piccole Storie Zen” in un week end all’insegna dell’arte e di laboratori in un'esperienza artistica e didattica per tutta la famiglia.

L’appuntamento è per sabato 30 settembre a Villa Belvedere Radicati (in via San Bernardino 17 a Saluzzo) alle 17 per la presentazione della mostra e del libro con i testi e la grafica di Alberto Garnero, mentre le illustrazioni sono a cura del fratello Simone.

Seguirà alle 18 l’apertura della mostra.

"È un viaggio – spiegano i fratelli Garnero - attraverso immagini e parole, alla ricerca di emozioni antiche, della magia del presente e del mestiere di vivere".

“Piccole Storie Zen” è il nuovo libro di Alberto Garnero, edito da Albatros.

"Parla di felicità, autocontrollo, sensibilità al dolore, bellezza, verità, conoscenza, libertà, - spiega l’autore - sono alcune delle parole dal profondo significato che costellano il dialogo tra un maestro zen di nome Wù e il piccolo Ben. Le perle di saggezza del maestro non sono mai scontate e poggiano su una tradizione millenaria che fonda il suo sapere sull’umiltà e il rispetto delle leggi universali della vita".

Un piccolo grande viaggio, arricchito da illustrazioni di Simone Garnero ispirato dagli insegnamenti del maestro taoista John W. Shadow.

Dopo l’apertura e la visita della mostra sarà offerto ai presenti un aperitivo.

Domenica 1 ottobre, alle 11 lezione gratuita di Tai Chi per tutti, alle 11,30 laboratorio gratuita per bambini dal titolo “Il Tai Chi degli animali”

La mostra sarà visitabile la domenica, dal 1 ottobre al 29 ottobre con orario 10 -13 e 14 -19.

Visitabile nell’ambito del percorso museale di Villa Belvedere Radicati, gestito dall'associazione Arte, Terra e Cielo: biglietto d’ingresso 5 euro, ridotto 3.