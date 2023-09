Ultimi posti disponibili per il corso di Falegnameria Base

Cerchi un lavoro in un settore in forte espansione? Abbiamo quello che fa per te.

Ci sono ancora posti disponibili per il corso gratuito Tecniche di Falegnameria Base, in partenza a ottobre presso la sede di Boves delle Scuole Tecniche San Carlo, rivolto ad adulti disoccupati, con profilazione del Centro per l’Impiego 102 o 103.

Perché scegliere una formazione nel settore legno? Perché il legno è forte, biodegradabile, dona calore, possiede una grande versatilità, è per sua natura innovativo e rispondente agli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Il corso ha una durata di 140 ore e prevede un approccio prevalentemente tecnico, finalizzato all’apprendimento delle basi della lavorazione del Legno, mediante attività pratiche svolte in laboratorio.

Il programma include inoltre contenuti relativi alle competenze digitali e alla sicurezza.

Il corso è finanziato da Regione Piemonte tramite il Programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori) in base alle caratteristiche dei destinatari. I corsi del Programma GOL sono in fase di presentazione, approvazione e finanziamento e sono rivolti a persone di entrambi i sessi (L. 903/77 –L. 125/91).

Per maggiori info e iscrizioni rivolgersi all’Associazione Scuole Tecniche San Carlo, via Borgo San Dalmazzo n. 19, Boves (CN).

Telefono 0171/390148 – boves@scuolesancarlo.org



Ulteriori approfondimenti sono disponibili sul sito della scuola all’indirizzo www.scuolesancarlo.org