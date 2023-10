Cade dalla moto durante una competizione amatoriale a Murazzano: 56enne elitrasportato a Mondovì

Incidente nel pomeriggio di oggi, domenica 8 ottobre, a Murazzano durante una competizione amatoriale di enduro.



Un uomo di 56 anni originario di Lequio Tanaro sarebbe caduto autonomamente dal mezzo mentre percorreva un tratto del percorso. Intervenuto in loco per i primi soccorsi l'equipe medico e sanitario del 118 con eliambulanza che ha trasportato l'uomo è stato trasportato per accertamenti all'Ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì dove è stato preso in cura.

Le sue condizioni non sono gravi. L'uomo non è in pericolo di vita. A quanto si apprende dall'ufficio comunicazione dell'AslCn1 l'uomo si troverebbe attualmente in codice verde.