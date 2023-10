Litiga col vicino e tenta di investirlo in auto mentre urla “Allah akbar”

Un vicino di casa si era offerto di accompagnarlo in auto da Roccavione a Borgo San Dalmazzo, pare per denunciare il furto di un motorino alla caserma dei carabinieri.

Ma qualcosa nel tragitto è andato storto. I due hanno iniziato a litigare.

Tanto che il passeggero, un 36enne di origine marocchina, è stato fatto scendere a Borgo all'altezza della rotonda di via Vittorio Veneto, angolo via Matteotti, nei pressi dei campi sportivi. Il fatto è accaduto intorno alle 7.30 di giovedì 26 ottobre. Era giorno di mercato e in tanti hanno assistito alla scena.

Il 36enne prima avrebbe preso a pugni l'auto del vicino rompendogli il parabrezza e inducendolo alla fuga a piedi. Quindi l'avrebbe inseguito, fermando un'altra auto con la quale avrebbe tentato di investirlo, colpendolo parzialmente.

L'aggressore aveva con sé una copia del Corano e, secondo alcune persone presenti, avrebbe urlato a squarciagola “Allah akbar”, in arabo “Allah è grande”.

Immediato l'intervento di due agenti della polizia locale, che erano sul posto per l'ingresso a scuola degli studenti. Poi le due agenti sono state raggiunte da un'altra pattuglia. Sul posto anche un'ambulanza dell'emergenza sanitaria.

L'uomo è stato bloccato e condotto in ospedale per accertamenti psichiatrici, dove si trova tuttora ricoverato. In ospedale anche il vicino di casa che ha riportato dieci giorni di prognosi.

La Procura di Cuneo ha aperto un fascicolo di indagine. Il 36enne marocchino è incensurato, in Italia da 20 anni, non aveva armi e non risulta coinvolto in alcun percorso di radicalizzazione.

La sindaca di Borgo Roberta Robbione: “Ringrazio le agenti della polizia locale che per prime sono intervenute, poi supportate dalla seconda pattuglia, e dai volontari della Croce Rossa. La situazione è stata gestita in modo impeccabile. Le indagini sono in mano agli inquirenti. Da parte mia, vista la delicata situazione in corso, ho richiesto massima vigilanza sul territorio”.