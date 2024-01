Saluzzo, Massiliano Prete lascia la pizzeria “Gusto Divino”: “Non per crisi ma per un nuovo progetto”

Massimiliano Prete e la moglie Erica Tola, a 10 anni dall’apertura lasciano" Gusto Divino" (per anni tre spicchi della guida Gambero Rosso "Migliori Pizzerie d'Italia) per dedicarsi ad un nuovo progetto.

La comunicazione ufficiale oggi, l’ultimo servizio, firmato da loro, nella pizzeria gourmet di Saluzzo, sarà il 25 febbraio.

Queste le loro parole:

“10 anni fa abbiamo chiuso Piazza Affari, la nostra caffetteria pasticceria, scrivendo sul cantiere: “Chiuso causa crisi? No, causa creatività!” Avevamo bisogno di cambiare, di evolvere, di innovare, ed è nato Gusto Divino che vi ha regalato tanto gusto e tante emozioni, che ci ha regalato tante soddisfazioni e tanti prestigiosi riconoscimenti.

È stato l'inizio di una crescita costante, che non intende arrestarsi e che non vogliamo fermare, per questo, seppur con il cuore un po' rotto, perché questo locale e questi 10 anni li abbiamo amati follemente, è giunto per noi un nuovo giro di boa, una nuova sfida che abbiamo scelto di accettare e cui vogliamo dedicarci completamente.

Lasciamo Gusto Divino in buone mani, forse cambierà un po’, forse si rinnoverà completamente, ma auguriamo il meglio a chi arriva, ringraziamo di cuore tutti i nostri collaboratori che in questi 10 anni hanno contribuito con dedizione e professionalità al suo successo e diciamo il nostro più sentito grazie a ciascuno di voi.

Se vi mancheranno le nostre pizze vi aspettiamo a Torino. Se siete curiosi in merito al nostro nuovo progetto… vi toccherà aspettare qualche mese, ma su @sestogustotorino e su @pretemassimiliano vi terremo aggiornati, promesso!”.