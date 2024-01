Cuneo, Provincia dimenticata anche dall’autostrada?

Riceviamo e pubblichiamo.

***

Vogliamo segnalare una problematica sollevataci da più parti, con riferimento alla segnaletica sull’autostrada Torino – Savona e in particolare alla scomparsa delle indicazioni inerenti i Comuni di Marene e Sant’Albano Stura.

Prima della nuova indicazione per Asti e dei cartelli di raccordo con la A33 Asti Cuneo, percorrendo la Torino–Savona, si potevano trovare le indicazioni per Marene, adesso non più presenti.

Ciò sta creando non pochi problemi per numerosi automobilisti, che hanno segnalato difficoltà di orientamento da quando sono scomparse le indicazioni per Marene.

Sono stati molti, infatti, gli utenti dell’autostrada a segnalarci che, percorrendo la Savona - Torino, e non trovando più le indicazioni per Marene, si sono diretti fino a Carmagnola o fino a Fossano per poi tornare indietro, tratti in errore dalle sole indicazioni per Asti o Savona.

Altro caso analogo si può riscontrare per il Casello di Sant’Albano Stura, ove è segnalata solamente la direzione Cuneo per poi incontrare la segnaletica per detto comune soltanto dopo la svolta.

“Oltre all'indicazione del nuovo raccordo di autostrada – commenta Alberto Deninotti, Assessore di Marene e Presidente di Fare Quadrato - facciamo un appello affinché sia reinserita la sotto-segnaletica per Marene, al fine di informare gli automobilisti che, per raggiungere tale comune o altri centri quali Savigliano, Cherasco, Bra, Cervere, Cavallermaggiore etc., occorrerà seguire le indicazioni per Marene e per Asti, per non generare confusione nei cittadini e conferire nuovamente la giusta visibilità ai comuni ed al territorio che costeggia la Torino-Savona. Intendiamo, in tal senso, farci portavoce delle tante richieste pervenuteci da cittadini e imprese, auspicando che il nostro appello sia preso in considerazione al fine di migliorare l’attuale situazione.”

“Ritengo che il tema sollevato dall’Assessore Deninotti – commenta Pietro Danna, Consigliere Provinciale e Vicepresidente di Fare Quadrato - grazie alle tante segnalazioni che ha ricevuto, sia importante in un duplice senso: da un lato è fondamentale munire l’autostrada di indicazioni precise e concordanti al fine di non confondere chi la percorre, dall’altro è giusto evidenziare la presenza dei tanti comuni della nostra provincia che sono in qualche modo attraversati dalla Torino-Savona, che potranno beneficiarne anche, ad esempio, dal punto di vista turistico e commerciale.

Al fine di rafforzare questa iniziativa, quindi, mi impegno a sottoporre un Ordine del Giorno in Consiglio Provinciale che tratti di questa vicenda”..

Alberto Deninotti, assessore a Marene e presidente di Fare Quadrato

Pietro Danna, consigliere provinciale e vicepresidente di Fare Quadrato