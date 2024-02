Ritornano le colombe solidali in Langa dal 24 febbraio

In diverse parrocchie della Langa la Quaresima sarà all’insegna della dolcezza con la vendita delle colombe di Fra Mauro Battaglino per l’inserimento lavorativo e abitativo di giovani in Alba e Roero.

L'iniziativa si svolgerà nei giorni 24 e 25 febbraio, 2 e 3 marzo. A Borgomale e Castino la vendità sarà il 25 febbraio, il 3 marzo a Cravanzana e Niella Belbo, come a Grinzane Cavour (tutto il giorno). Le colombe possono essere richieste anche al numero 348/2556260 (pagamento anche con Satispay). L'offerta consigliata è di 15 euro.