A Moretta la mostra dei cento mestieri

Il Comune di Moretta promuove l'8, il 9 e il 10 marzo presso la biblioteca "B.Millone" la mostra "100 mestieri e scorci di vita" dello scultore morettese Tullio Chiavazza. Una mostra inedita ma che intende valorizzare le eccellenze presenti sul territorio morettese, perché come sostiene il primo cittadino Giovanni Gatti, costituisce il valore aggiunto, l'elemento identificativo di una comunità in cui poter far emergere e apprezzare le potenzialità presenti. Inoltre Tullio Chiavazza fa un mestiere che si è tramandato di padre in figlio per sei generazioni, dove la passione, la cura del dettaglio, il lavoro minuzioso che richiede tempo, l'originalità e la volontà di creare un pezzo unico hanno, negli anni, portato ad una artigianalità d'eccellenza apprezzata con importanti riconoscimenti. La mostra sarà costituita di bassorilievi lignei che rappresentano i mestieri di ieri e di oggi.

A corollario vi sarà la presentazione di un opuscolo, promosso dal Comune di Moretta, in cui le fotografie dei bassorilievi riportano la didascalia in italiano e in piemontese, il dialetto del territorio che viviamo. Anche questo è un modo per rendere omaggio all'arte in tutte le sue dimensioni.