A Saluzzo torna il MercAntico, tra antiquariato, hobbistica e artigianato

Il tradizionale MercAntico torna domenica 10 marzo per il primo appuntamento outdoor. Il 2024 è iniziato con l’edizione al coperto negli spazi de Il Quartiere – Piazza Montebello 1, Saluzzo – dove sono stati esposti gli abiti delle Castellane saluzzesi per un viaggio tra il Museo dedicato al Cavalier Bertoni e il Carnevale storico.

La seconda domenica di marzo sarà un’occasione di lancio per le settimane a venire, con domeniche primaverili e autunnali all’insegna del vintage e del collezionismo. Come location si conferma il centro cittadino, in particolare: ala di ferro, via Ludovico II, Corso Italia e il rialzo di Piazza Garibaldi. Quest’ultimo rappresenterà una finestra sul mondo dell’artigianato con espositori che realizzano a

mano oggetti di vario genere, dalla cura della persona all’arredamento per la casa, e composti da materiali differenti, tra cui legno, stoffa e ceramica. Il resto del mercatino verterà sull’antiquariato minore, l’hobbistica e l’usato con decine di bancarelle che saranno la vetrina di oggetti di qualsiasi genere: fumetti e libri usati, monete, orologi, quadri, vinili, mobili.



Il MercAntico sarà l’occasione giusta per gli appassionati del vintage di trovare pezzi unici da collezione! Il pubblico affezionato conosce ormai la manifestazione che da anni vive nel centro cittadino di Saluzzo: una giornata perfetta per passeggiare tra le vie pedonali alla ricerca del “Questo mi manca!”, ma anche nella parte storica della Città tra palazzi antichi e musei cittadini.

Si ritroveranno così gli elementi tradizionali del saluzzese, in chiave domenicale, aperti ad un pubblico variegato. Ovviamente, sempre in attesa di Start e delle grandi Mostre nazionali!