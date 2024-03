In migliaia a Sanfrè per la seconda edizione del "Canté j’euv dj’amis"

Sabato 16 marzo migliaia di persone si sono recate a Sanfrè per la seconda edizione del Canté j’euv dj’amis, che ha visto coinvolte quattro Pro Loco del Roero, unite da un legame di amicizia e dal forte desiderio di mantenere accesa questa tradizione. Ceresole d’Alba, Monticello, Pocapaglia e Sanfrè hanno dunque congiunto idee ed opinioni per dare nuovamente vita a questa iniziativa.

A partire dalle ore 18, oltre cento bambini e ragazzi dei rispettivi istituti scolastici si sono recati sul luogo della manifestazione dove, vestiti con abiti per lo più tradizionali, si sono esibiti in una serie di canti popolari e scenette di vita quotidiana imparati durante le ore di lezione, grazie all’appoggio degli insegnanti e dei gruppi di cantori locali.

É stata una bellissima iniziativa che, oltre ad aver fatto divertire i bambini nella preparazione e nello studio dei brani, ha fatto loro conoscere la storia e le usanze del nostro territorio che, per quanto possano sembrare lontane e passate, sono in realtà ancora molto vicine a noi nel tempo.

Terminata questa prima parte, ha avuto inizio il consueto Canté j’euv: ciascuna delle quattro associazioni si è occupata della realizzazione di due o più piatti, sfruttando al meglio le materie prime della zona e soprattutto cercando di accontentare quante più persone possibili. Sono infatti stati preparati un antipasto misto della tradizione, ravioli con burro e salvia, panino con salsiccia di Bra, polenta e molto altro.

Come da tradizione non sono potuti mancare gruppi di cantori che hanno animato la serata con canzoni tipiche piemontesi, facendoci immergere, anche solo per qualche ora, nell’atmosfera degli anni Sessanta, quando questa usanza ha avuto inizio.