Marco Piccat candidato a sindaco di Saluzzo, giovedì sera la presentazione ufficiale

L'Associazione LiberalMente Giovani è lieta di annunciare la serata di presentazione ufficiale della candidatura di Marco Piccat a Sindaco di Saluzzo.

L'appuntamento è fissato per giovedì 21 marzo, presso l'interno 2 di Saluzzo, alle ore 21. La serata sarà un'occasione unica per tutti i cittadini di conoscere da vicino il programma e le proposte di Marco Piccat per il futuro di Saluzzo.

Con enfasi, invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare a questo importante evento. La vostra presenza sarà non solo un sostegno alla candidatura di Marco Piccat, ma anche un segno tangibile della volontà di creare una squadra inclusiva, dove ogni cittadino ha un peso e un ruolo nella costruzione del futuro di Saluzzo.

Attualmente sostenuto da 3 liste, Marco Piccat rappresenta un'opportunità di rinnovamento per la nostra città, mantenendo salde le radici della nostra tradizione storica, culturale ed economica.

L'Associazione LiberalMente Giovani invita pertanto tutta la cittadinanza a partecipare numerosa a questo importante evento e a contribuire con idee e entusiasmo alla costruzione di un futuro migliore per Saluzzo.

"Non mancate, Saluzzo vi aspetta per scrivere insieme una nuova pagina della sua storia".