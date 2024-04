Anche a Dronero si festeggia la fine del Ramadan

“Eid Mubarak a tutta la comunità musulmana.” Scrive l’amministrazione comunale di Dronero.

In città questa mattina, mercoledì 10 aprile, all’interno della Palestra Baretti si è celebrata la Eid al-Fitr, festa della rottura del digiuno della comunità islamica che segna la fine del mese lunare del Ramadan e quindi del digiuno religioso.

Si tratta della seconda festa più importante dopo la Eid al Adha, quella del sacrificio che si tiene alla fine del periodo del Pellegrinaggio alla Mecca e che ricorda il sacrificio di Abramo.

L'Eid al-Fitr dura tre giorni, con celebrazioni che comprendono preghiere, banchetti con famiglia e amici, ma anche la visita ai defunti. Molto importante per i fedeli è mettere in pratica la Zakat, ossia l'elemosina.

Parole importanti sono state pronunciate dall’imam Camara Saidou, rappresentante del centro islamico di Dronero, che ha invitato tutti i fedeli ad essere cittadini esemplari, parte di una comunità che fonda sul rispetto reciproco la sua crescita. E Dronero fin dai primi flussi migratori è un esempio di inclusione e solidarietà.

Circa una cinquantina le etnie presenti, con i dati del 2023 che riportano un totale di 1.226 abitanti di nazionalità straniera. Tra i presenti questa mattina presso la Palestra Baretti c’erano il sindaco di Dronero Mauro Astesano, con gli assessori Marica Bima e Carlo Giordano, e la presidente dell’associazione Voci del Mondo Elda Gottero.

“Abbiamo accolto l’invito con molto piacere - dice il sindaco - La comunità islamica rappresenta una parte consistente dei nostri cittadini ed essere presenti oggi ha significato da parte nostra ribadire che tutti i cittadini sono importanti e partecipi. La lingua è il primo passo per l’incontro, il dialogo e l’inclusione: ci teniamo con l’occasione a ringraziare ancora una volta l’associazione Voci del Mondo, che con l’impegno della presidente Elda Gottero e di tutti i volontari compie sul nostro territorio un lavoro egregio. Il grazie particolare va all’imam Camara Saidou per le sue importanti parole, nonché a tutti i cittadini presenti oggi per questa importante festa”.