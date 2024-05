A Saluzzo si presenta il libro di Massimo Masento "3:45 Per volere degli Angeli”

La copertina del libro "3:45 Per volere degli Angeli”

"Tenetevi pronti a immergervi in una storia affascinante e misteriosa" annuncia l’organizzatore di eventi Antonio Lattarulo di Monticello d'Alba che propone presso lo Spazio culturale piemontese di Saluzzo ( in corso Roma, 4) l'incontro con lo scrittore Massimo Masento e il suo libro dal titolo: "3:45 Per volere degli Angeli”.

L'autore guiderà i partecipanti "in un viaggio affascinante e misterioso, attraverso un percorso dove la linea tra ciò che conosciamo e l'ignoto si dissolve gradualmente. Sarà un'esperienza emozionante dove nuove conoscenze si fonderanno con l'inesplorato, aprendo porte ad un mondo di scoperte e meraviglie ancora nascoste".

L'appuntamento è per venerdì 10 maggio alle 19,30 nella sede dello Spazio culturale. Seguirà un “aperitardi” offerto dallo scrittore. E’ gradita la prenotazione al numero telefonico: 377 5319262.