"I libri al centro", a Narzole Ivana Gianmoena presenterà il suo libro "Sconosciuto N."

Un nuovo appuntamento con la rassegna "I libri al centro" si svolgerà venerdì 10 maggio alle ore 21 sotto l'ala di Palazzo Balocco dai giardinetti (in caso di mal tempo in casa Balocco davanti alla chiesa): Ivana Gianmoena presenterà il suo libro: "Sconosciuto N.".

Insieme all"autrice cammineremo in una città di provincia in lento risveglio dopo una pandemia che ha tenuto tutti chiusi in casa: spicca, così, la mancanza di alcune figure, finora emarginate eppure sempre presenti ai bordi del quotidiano di tutti. Seguiremo quattro storie davvero intense, che non lasceranno indifferenti, e attraverso di esse scopriremo l'ineluttabilità di alcuni eventi e la solitudine a cui possono consegnare.

A condurre in questo viaggio sarà la penna di Ivana Gianmoena, che maneggia con cura le parole per portarci delicatamente nelle vite altrui: un'intelligente sfida al nostro io più intimo, al netto di qualsiasi tentazione di pregiudizio.