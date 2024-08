Alba, da domenica la palestra della Macrino aprirà come dormitorio dalle 18. "Ci aspettiamo criticità"

Tutto pronto nella palestra della Macrino di Alba, che da domenica e fino al 26 agosto accoglierà stagionali della vendemmia e senzatetto del Centro di prima accoglienza di via Pola, che chiuderà per i lavori di riqualificazione. In particolare, il refettorio sarà spostato dal primo piano al piano terra, e saranno ampliati i locali dedicati all'accoglienza per ricavare nuovi posti letto. Nella palestra di corso Europa verrà garantita la sistemazione per la notte e un pasto al giorno. La struttura sarà aperta dalle 18 alle 8 con la presenza di quattro, cinque volontari fino alle 24 e due per la notte.

L'assessore alle Politiche sociali Donatella Croce è realista, ma fiduciosa. "Ci aspettiamo delle criticità, ma è il meglio che siamo riusciti a fare in un mese con lo sforzo di tutti. Nonostante il periodo estivo di vacanza abbiamo avuto la disponibilità a partecipare di molte associazioni che hanno messo a disposizione numerosi volontari, anche attraverso il passaparola. Un ringraziamento particolare va alla Protezione Civile, alla Croce Rossa, alle Misericordie, a tutte le realtà coinvolte, in particolare gli uffici comunali (dipartimento tecnico e servizi sociali) che hanno fatto un grande lavoro per allestire tutto al meglio in tempi molto stretti".