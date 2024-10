Presentata l’Alleanza dei Musei del Roero: sinergia tra otto sedi espositive della Sinistra Tanaro

È stato presentato nei giorni scorsi, nella sede del Museo Naturalistico di Vezza d’Alba, il dossier del progetto A.Mu.R. Alleanza Musei del Roero.

L’idea nasce dalla constatazione che il Roero possiede una ricchezza di storia, cultura, biodiversità e tradizioni, che in parte non sono ancora conosciute e fruibili.

Lavorando in sinergia, ben otto strutture museali contribuiranno ad arricchire l’offerta turistica del territorio, rafforzando la collaborazione, con la caratteristica inoltre, di essere molto diverse tra loro.

Gli otto musei inseriti nel progetto sono: il Mu Batt – Museo della Battaglia di Ceresole d’Alba, la Pinacoteca comunale del Roero di Guarene, Il Museo Naturalistico del Roero di Vezza d’Alba, il Museo Etnografico di Monticello d’Alba, il MIDA Museo Internazionale delle Donne Artiste di Ceresole d’Alba, l’Ecomuseo delle Rocche del Roero di Montà, la Gipsoteca Gioachino Chiesa di Santa Vittoria d’Alba e il Museo Rocche e Masche di Pocapaglia.

Il dossier presentato nei giorni scorsi trae spunto dall’originale ideato da Filippo Ghisi, presidente di Turismo in Langa, presentato in Fondazione CRC nel 2021, di cui si è fatta promotrice l’associazione Valorizzazione Roero del presidente Giacomo Badellino e del presidente onorario Roberto Cerrato.

Si tratta di un progetto ambizioso e mirato al territorio, che richiederà un finanziamento da parte della Fondazione CRC, prevedendo la creazione di una “rete leggera” fra questi piccoli musei comunali, col fine di valorizzarli, innovarli e migliorarne la fruizione per tutti, non solo per i turisti.

I Comuni coinvolti parteciperanno mettendo a disposizione le proprie risorse e nel lungo periodo cercheranno di ampliare la rete.

Si tratta di un percorso di crescita, che ha nel museo di Vezza d’Alba un centro di promozione già attivo, grazie alla possibilità al suo interno di consultare cartine e schede dettagliate di ogni paese roerino con i relativi luoghi d’interesse.