Il progetto ALCOTRA RivierALP prende forma: un nuovo percorso unisce l'Italia con la Francia

A Cuneo si è tenuto un importante meeting per definire il tracciato del percorso transfrontaliero del progetto europeo ALCOTRA RivierALP. Questo percorso, che collega le Alpi al Mar Mediterraneo, simboleggia un nuovo legame tra l'Italia e la Francia, valorizzando il patrimonio naturale e culturale di questo territorio eccezionale.



Il sentiero parte da Limone Piemonte e, in direzione mare, si divide in tre percorsi principali che portano rispettivamente a Mentone, Sanremo ed Imperia. Dal lato delle montagne piemontesi, il percorso sarà accessibile attraverso quattro porte principali situate nelle valli del Gesso, del Pesio, dell'Ellero e del Tanaro, offrendo così ai visitatori punti di accesso privilegiati per esplorare le meraviglie delle Alpi Marittime.

Una rete outdoor per tutti

L'incontro ha segnato una tappa cruciale nella prima fase del progetto, dedicata alla definizione del tracciato. Le prossime tappe comprenderanno l'installazione della segnaletica lungo tutto il percorso e azioni di comunicazione, in particolare:



• La creazione di una guida turistica dedicata;

• Il lancio di un portale web per promuovere il percorso e i suoi servizi;

• La partecipazione a fiere specializzate, come il Salone dei Percorsi di Milano e il Salone del Randonneur di Lione.



In una seconda fase il progetto si estenderà alla definizione e promozione di percorsi ciclabili su strade bianche, per creare un'offerta turistica integrata per gli amanti dell'outdoor, collegando la Via del Sale alle piste ciclabili della Costa.



Un territorio da scoprire, amare e gustare

RivierALP è molto più di un semplice percorso: è un invito a esplorare un territorio unico, dalle maestose vette alpine ai paesaggi mediterranei, attraversando parchi naturali, riserve e borghi storici. Questo progetto transfrontaliero non solo rafforza i legami tra l'Italia e la Francia, ma vuole anche essere un modello di turismo sostenibile e lento, per un'esperienza autentica e indimenticabile.

Collegare mare e montagna, Italia e Francia, in un unico itinerario rappresenta un'importante occasione per valorizzare il nostro eccezionale patrimonio naturale e culturale. RivierALP non è solo un progetto turistico, ma un messaggio di cooperazione e condivisione», ha dichiarato Marie-Garcin Zaiter, direttrice dell'ufficio del turismo Menton, Riviera & Merveilles.

Il progetto coinvolge nove partner transfrontalieri:

• ITALIA: Comune di Limone Piemonte (capofila), Conitours, Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime, Comune di Sanremo, Parco delle Alpi Liguri e Provincia di Imperia.

• FRANCIA: Ufficio del Turismo di Mentone, Riviera & Merveilles, CARF (Comunità d'Agglomerazione della Riviera Francese) e Dipartimento delle Alpi Marittime.