Il benvenuto al 2025 tra concerti, spettacoli e mostre in Granda

Scoccata la mezzanotte abbiamo dato il benvenuto al 2025. Per festeggiare degnamente l'occasione ampia l'offerta di eventi, concerti e spettacoli proposti su tutta la Granda, dalla montagna alla città.



Consulta i riferimenti di tutti gli eventi della provincia indicati su www.visitcuneese.it,www.visitlmr.it e https://langhe.net per aggiornamenti o modifiche della programmazione.



CUNEO



Appuntamento con il "Lago dei cigni" il 1° gennaio 2025 al Teatro Toselli di Cuneo. Uno straordinario spettacolo per salutare l'arrivo del nuovo anno in compagnia dell'Opera Națională Română din Iași. Il Balletto del Teatro dell’Opera Nazionale della Romania è appartenente allo Stato e ad oggi, è ancora uno dei migliori balletti internazionali. Lo spettacolo in quattro atti andrà in scena alle ore 17 e alle 20.30. In scena l’incanto delle coreografie e dei costumi di uno dei corpi di ballo più famosi al mondo. Amore, sogno e fantasia per uno dei balletti più affascinanti della storia della danza classica. Le scenografie incantate del Balletto del Teatro dell’Opera Nazionale della Romania di Iasi rendono partecipe lo spettatore di uno degli immortali capolavori della storia del balletto del XIX secolo firmato Marius Petipa. Rappresentato nel 1877 per la prima volta al Teatro Bol’šoj di Mosca, nonostante le musiche di Caikovskij, nell’immediato non ebbe il successo che fu poi raggiunto nel 1894, anno in cui venne messo in scena al Teatro Marijinskij di San Pietroburgo.

Il Lago dei Cigni racconta l’incantevole storia d’amore fra il giovane principe Siegfried e Odette, una creatura ultraterrena trasformata in cigno dal perfido mago Rothbart per aver rifiutato il suo amore.

A far rivivere l’emozione di questo classico dalle atmosfere ovattate il Balletto dell’ Opera di Iasi, una delle più acclamate Compagnie di danza classica che da più di ventiquattro anni compie tournée in tutta Europa. Disegni di luci e scenografie suggestive immergeranno il pubblico in sala nella candida atmosfera del lago dei cigni più famoso del mondo.



Informazioni:

+39 334 189 1173

spettacoli@comune.cuneo.it

https://www.vivaticket.com/it



GIRETTO DI CAPODANNO



In piazza Galimberti esposizione statica e scambio di auguri tra gli appassionati, provenienti da piccolo tour gratuito aperto ad auto e moto d'epoca per iniziare bene l'anno - A cura del Club Citroën 2CV e Derivate Italia di Beinette

Info: 335 6356950



***

ENTRACQUE



Il 1° gennaio 2025, alle ore 21 presso la Confraternita di Santa Croce ad Entracque, Claudio Calorio presenta lo spettacolo "Due voci per un augurio", la cantante Jazz Catherine Keating e il soprano Romina Gianoglio allieteranno il pubblico presente con un grande spettacolo per augurare un buon anno nuovo. Ingresso libero.



Informazioni:

Entracque Eventi

+39 0171 978 616

entracque.eventi@gmail.com

https://www.turismoentracque.it/?fbclid=IwY2xjawG-TOFleHRuA2FlbQIxMAABHYtcJTVt6S6L6577cbHl-7ihjZnDWF7NlmvcjYmOhdzj_pbOz6SLYKccOQ_aem_MdD8Jc1EvDMrsLO0-OZgFA



***

SAVIGLIANO

Mercoledì 1 gennaio, alle ore 17.00, presso il Teatro Milanollo di Savigliano, XIII concerto di Capodanno "Cin-Ci-La Operetta in tre atti di Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato". Lo spettacolo musicale è organizzato dall'Associazione Amici dell'Ospedale SS. Annunziata e Associazione Amici della Musica di Savigliano. Il prezzo del biglietto è di € 30 in platea, € 25 in galleria ed € 20 nel loggione. Per info e prevendite: aosavigliano@gmail.com oppure 333 791 2114. Sarà inoltre possibile acquistare i biglietti in teatro nei giorni 20 e 28 dicembre dalle ore 9.00 alle 12.00 e mercoledì 21 dicembre alle ore 15.30.

Informazioni:

Associazione Amici dell'Ospedale SS. Annunziata

Savigliano

+39 333 791 2114

aosavigliano@gmail.com



***

ELVA



Mercoledì 1 gennaio alle ore 14.30 presso la Parrocchiale di Elva tradizionale Concerto di Capodanno con Valentina Meinero e Silvia Cina – Arpa e Pianoforte (a seguire merenda offerta dalla Proloco “La Deseno” – bevande calde e panettone). A partire dalle ore 10.30 Mercatino dell'artigianato e alle ore 11.15 Santa Messa nella Parrocchiale di Borgata Serre. Distribuzione di un pasto caldo da asporto in collaborazione col Laboratorio LOU LABRIER.



Informazioni:

Consorzio Turistico Valle Maira

+39 379 178 9427

consorzio@vallemaira.org

https://www.vallemaira.org/



***

ALBA



Alba Music Festival, con la direzione artistica di Giuseppe Nova, presenta la XVIII edizione del Concerto di Capodanno, come da tradizione nella suggestiva cornice della Chiesa di San Domenico ad Alba a partire dalle 17.

Passione e tradizione si fondono in un programma di capolavori musicali, passando da Verdi a Mascagni, da Brahms a Čajkovskij ad Astor Piazzolla, per arrivare ai valzer tradizionali della famiglia Strauss.

La bacchetta è quella del kazako Abzal Mukhitdinov, Direttore musicale e Direttore principale del Teatro d’Opera di Astana, già ospite di Alba Music Festival, che nella sua carriera ha diretto più di cinquanta opere e balletti in tutto il mondo.

Ospite della serata uno strumento inconsueto per la parte solistica, il bandoneon, divenuto celebre soprattutto nelle mani di Astor Piazzolla, qui presentato da Gino Zambelli artista di grande carisma e versatilità, che ha collaborato con i solisti della Scala di Milano e si è esibito con alcuni dei più importanti maestri del tango, da Miguel Zotto e Roberto Herrera.

L’Orchestra Classica di Alessandria ritorna quest’anno per contribuire al benvenuto di Alba Music Festival ad un nuovo anno di musica.



***



BOVES

Torna il 1° gennaio il tradizionale appuntamento con “Gocce di Pace”, la Fiaccolata promossa dalla Scuola di Pace, in collaborazione con il Comune di Boves, nella Giornata Mondiale della Pace.

L’evento si terrà nelle vie di Boves con partenza intorno alle ore 17,45 in piazza dell’Olmo.

Al termine della fiaccolata si terrà un momento conviviale presso l’oratorio Casa Don Bernardi.

Un’occasione imperdibile per iniziare con gioia un nuovo anno all’insegna dell’amicizia e della speranza.





Torna nella ex Confraternita Santa Croce di Boves la grande mostra dei presepi. Come da tradizione il primo giorno della mostra sarà domenica 8 dicembre, giorno dell’Immacolata, e si concluderà il 6 gennaio.

La mostra giunta quest’anno alla sua diciannovesima edizione è meta ogni anno di centinaia di visitatori amanti del Natale. Proprio l’8 dicembre, infatti, il paese si trasformerà in un grande villaggio di Babbo Natale grazie all’associazione di commercianti de La Sporta e la mostra sarà quindi un’occasione in più per addentrarsi nell’imperdibile atmosfera di gioia che solo il Natale sa regalare.

La particolarità di questa mostra è l’enorme varietà di tecniche, stili e materiali con cui vengono realizzati i presepi esposti. Scuole, bambini e semplici cittadini investono tantissime ore, se non giorni, per realizzare il presepe più bizzarro o significativo da esporre in Santa Croce.



APERTURA:

L’esposizione di Presepi sarà aperta dalle ore 10 alle ore 12 e dalle 15 alle 18 nei seguenti giorni: domenica 8 dicembre, giovedì 26 dicembre e tutti i sabati e le domeniche del mese di dicembre. La mostra terrà aperta agli stessi orari anche mercoledì 1 gennaio e lunedì 6 gennaio 2025.



***



VILLANOVA MONDOVÌ

Nella splendida location naturale della Grotta dei Dossi, la grotta più colorata d'Italia situata a Villanova Mondovì, su il sipario sulla XXIVesima edizione della Mostra concorso “Presepi in Grotta” che anche quest'anno offre ai propri ospiti, oltre alle visite guidate (ore 15, 16 e 17) di un mondo ipogeo unico nel suo genere, decine di presepi da ammirare e votare.

L'esposizione iniziata mercoledì 25dicembre resterà aperta tutti i pomeriggi fino al 6gennaioper proseguire poi ancora tutte le domeniche del mese di gennaio con gli stessi orari.



Come da tradizione saranno presenti le opere delle quattro categorie in concorso:artisti, scuole, associazioni e giovani con l'intento immutato da parte dell'Associazione Turistico Culturale Grotta dei Dossi di non creare alcun tipo di competizione tra gli espositori ma semplicemente offrire un pomeriggio il più magico possibile a ogni visitatore.



Per le visite la prenotazione è necessaria.

***



MONDOVÌ



Fino al 6 gennaio proseguono al Piazzale Giardini il Vertigo Chrismas Festival, a Mondovicino Outlet Village il Meraviglioso mondo di Natale.

La mostra presepi dal mondo al Monastero di San Biagio (Aperto tutti i giorni con orario 15:00 – 19:00; Sabato, Domenica e festivi ore 9:00-12:00 e 15:00-19:00).



Fino al 12 gennaio, a Breo, sarà possibile visitare il presepe napoletano: dal lunedì al venerdì in orario 8-12 - 17-18.30, il sabato dalle 8 alle 12, domenica e festivi dalle 8 alle 12 e dalle 17 alle 19 presso la chiesa di San Filippo.



Pista di Pattinaggio in Piazza Cesare Battisti fino al 19 gennaio. Orario: dal lunedì al venerdì 15-19, sabato 14.30-19.30 e 21-23, domenica 10.30-12.30 e 14.30 e 19.30.



Ultimi giorni per visitare la mostra Andy Warhol Influencer allestita nell’ex Chiesa di Santo Stefano, che sarà aperta ancora fino al 6 gennaio con i seguenti orari: da Martedì a Venerdì: dalle 16:00 alle 20:00

Sabato: dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 22:00

Domenica: dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00



***



PIANFEI



Proseguono le visite al presepe meccanico allestito nella confraternita di San Michele sarà visitabile fino al 6 gennaio. Un appuntamento immancabile che l’anno scorso ha registrato oltre 8mila visitatori. Gli orari di apertura saranno tutti i giorni dalle 15 alle 18.



***

VALDIERI



Fino a lunedì 6 gennaio a Valdieri torna il suggestivo "Presepio Meccanico" artigianale presso la Confraternita di Santa Croce, con ambientazione tipica montana. Ingresso libero e gratuito, nei seguentiorari di apertura:15.00-18.00 (prefestivo e settimanale), e 15.00-18.30 (festivo).

Per informazioni: +39 347 783 5926 o +39 340 859 0537.



***



BORGO SAN DALMAZZO



Nel Santuario di Monserrato di Borgo San Dalmazzo sarà visitabile un'esposizione di presepi fino al 6 gennaio ogni sabato e domenica, dalle 14.00 alle 18.00. Sono previste anche aperture straordinarie il pomeriggio del 1° gennaio.



Informazioni:

Ass. Santuario di Monserrato odv

ass.santuariomonserrato@gmail.com