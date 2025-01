Per la polizia municipale di Alba turni diversificati e più pattuglie per il 2025

La Polizia municipale di Alba affronta il 2025 con un piano operativo riorganizzato per rispondere alle esigenze di una città in costante evoluzione. Il comandante Antonio Di Ciancia ha illustrato la nuova programmazione, suddivisa in tre periodi principali che riflettono i diversi ritmi urbani: i mesi invernali fino alla fine di aprile, il periodo estivo con eventi di rilievo come Vinum e Collisioni, e infine i mesi autunnali e invernali caratterizzati dalla Fiera del Tartufo e altre manifestazioni di punta.

Durante i primi mesi dell’anno, l’attività sarà concentrata soprattutto sulla viabilità ordinaria e sui controlli di routine, mentre a partire da maggio, con l’arrivo dei grandi eventi e l’estate albese, il focus si sposterà su un maggior controllo durante le ore serali e notturne. Nei mesi estivi, infatti, è previsto un aumento della presenza sul territorio, con pattuglie attive fino alle 4 del mattino in occasione di eventi particolarmente affollati o serate di grande richiamo.

Un aspetto innovativo della programmazione riguarda l’incremento delle pattuglie mattutine, in particolare al martedì e al mercoledì, quando il personale in servizio è tradizionalmente meno numeroso. "In queste giornate abbiamo previsto rinforzi dalle 8:30 alle 12:30 per garantire un controllo efficace della viabilità, in particolare nelle zone più trafficate", ha spiegato Di Ciancia. Per i turni serali e notturni, almeno una pattuglia al mese sarà dedicata al controllo della sicurezza urbana, con maggiore attenzione alle aree più frequentate durante gli eventi cittadini.

L’assessore alla sicurezza Davide Tibaldi ha evidenziato l’impegno dell’amministrazione comunale per rispondere alle richieste della cittadinanza. "Come Giunta abbiamo cercato di dare riscontro alle richieste che provenivano dalla cittadinanza di avere più presenza dei vigili sul territorio, sia nel centro che nei quartieri e nelle frazioni. Per questo abbiamo deciso di potenziare alcuni turni che risultavano scoperti e di inserire nuovi turni serali, in aggiunta a quelli già previsti quest’estate. Lo sforzo è concreto, pur sapendo che le risorse sono limitate, perché siamo sottodimensionati in quanto a numero di vigili", ha dichiarato Tibaldi.

L’assessore ha poi aggiunto: "il personale della Polizia Locale ha dato disponibilità a coprire alcuni turni straordinari, e progressivamente cercheremo di aumentare nel tempo la loro presenza. Speriamo di poter, in futuro, procedere con nuove assunzioni per garantire un numero adeguato di agenti sul territorio".

"Abbiamo modulato i turni e gli interventi per rispondere alle specificità dei vari periodi dell’anno, tenendo conto delle necessità che emergono dai grandi eventi e dalle abitudini della città", ha concluso Di Ciancia, sottolineando che questa programmazione sarà oggetto di monitoraggio e adeguamenti in base ai risultati. La maggiore presenza della Polizia municipale riguarderà non solo la viabilità, ma anche il controllo di aree critiche come la stazione ferroviaria e i giardini pubblici, per garantire maggiore sicurezza ai cittadini e ai visitatori.