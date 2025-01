Cuneo-Saluzzo-Savigliano, Bergesio (Lega): “Grazie all’impegno della Regione riattivata la linea ferma da 13 anni”

“Riapertura che premia soprattutto l’impegno dell’Amministrazione regionale, da anni attenta alle esigenze del territorio e al lavoro su una politica di rilancio dei servizi”. Così il senatore cuneese della Lega, Giorgio Maria Bergesio che oggi ha preso parte alla cerimonia per la riapertura della linea ferroviaria Cuneo-Saluzzo-Savigliano e al viaggio inaugurale. Il primo treno di “Longitude Holding”, l’azienda che gestisce il servizio, è partito da Cuneo alle 14,30. Da lunedì sulla linea ci saranno 24 corse giornaliere.

“Ho visto il calore con cui le persone hanno festeggiato la riapertura della ferrovia, ferma da 13 anni - dice ancora il parlamentare -. Auspico che la riattivazione della Cuneo-Saluzzo-Savigliano sia il primo passo verso la riapertura di altre linee ferme nella nostra provincia. La Regione ha saputo aprirsi alle proposte di nuovi gestori e ha riconosciuto la bontà del progetto che ha infine portato alla riattivazione della linea. Risultato significativo ed atteso dalla popolazione, raggiunto anche grazie al contributo importante di Paolo Demarchi che, consigliere nella precedente amministrazione Cirio, ha seguito da vicino la vicenda, continuando a lavorare in silenzio per ottenere la riapertura della ferrovia al trasporto passeggeri”.

“In questa bella giornata in cui festeggiamo il ritorno di un servizio dí mobilità sostenibile così importante per i cittadini - conclude Bergesio - ringrazio i Sindaci, l’Amministrazione provinciale, il Governatore, Arenaways che si è fatta carico del progetto e della gestione della tratta, Rfi che è intervenuta con le opere propedeutiche sulla linea e tutti coloro che hanno contribuito alla ripartenza del treno”.