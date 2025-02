A Canale tutti pazzi per l'Euro 1- Wall Tour con atleti di sette nazioni [GALLERY]

È in pieno svolgimento a Canale la tappa italiana del circuito Euro 1-Wall Tour denominato Italian Open 2025, presso le strutture Sport Center di Viale del Pesco 5.

Atleti di 7 nazioni, Gran Bretagna, Belgio, Irlanda, Francia, Stati Uniti, Israele e Malesia, più naturalmente i nostri azzurri, si stanno misurando nelle gare di singolo, maschile e femminile, mentre domani, domenica 9 febbraio, a partire dalle ore 9, comincerà il torneo di doppio.

Questa disciplina, molto spettacolare e divertente ha preso piede in Francia, in Spagna e nei paesi anglosassoni, basti pensare che negli Stati Uniti si gioca a One Wall in concomitanza con le partite di baseball e nella sola Londra si contano oltre 200mila praticanti.

Le regole sono semplici. Eseguita la battuta in cui la pallina deve tornare in campo oltrepassando una linea, comincia uno scambio in cui è possibile usare entrambe le mani (molti lo fanno senza alcuna protezione), in cui lo scopo è impedire all’avversario il ricaccio nel rettangolo di gioco, mettendolo nelle condizioni più difficili per farlo: si può colpire al volo o dopo un solo rimbalzo.

Dal punto di vista della pallapugno è sicuramente una pratica utilissima per migliorare la reattività, molto allenante ad esempio a chi ricopre il ruolo di terzino.

Il ranking ha caratteristiche simili a quello del tennis. Ogni giocatore o giocatrice può iscriversi ai vari tornei, accumulare punteggio in base ai risultati conseguiti e scalare la classifica, dalla terza alla prima fascia.

La tappa Euro 1-Wall Tour di Canale è molto importante per la promozione e l’avvicinamento a questa disciplina, e prestigiosa per il confronto con altre sedi in cui si disputa la kermesse, ultima delle quali la città di Valencia.

Fra i responsabili del torneo c’è anche Giorgio Vacchetto, papà di Massimo, Paolo e Alessandro, tutti capitani nella serie A di pallapugno, che ha trovato l’appoggio dell’amministrazione comunale di Canale, anche per la predisposizione dei due muri nella palestra e per l’organizzazione logistica in grado di ospitare i molti atleti arrivati nella Capitale del Pesco dalle varie nazioni.

I primi round non sono stati molto favorevoli ai nostri portacolori, ma c’è tempo per rifarsi. Per tutti i risultati in diretta ci si può collegare con il sito “losferisterio” https://www.losferisterio.it/in-risalto/euro1wall-live-da-canale/

Per le premiazioni finali di domani, a conclusione delle gare è attesa la presenza del Presidente della Regione Alberto Cirio.