Giovedì 20 febbraio 2025 nel Tempio dell’Enoturista presso il WiMu – Museo del Vino a Barolo, nell’ambito della quarta edizione dei “Dialoghi tra Vignaioli” – ciclo di incontri formativi che la Strada del Barolo organizza ogni anno per approfondire argomenti di interesse comune e accrescere le occasioni di scambio fra i propri associati e gli operatori del settore turistico e vitivinicolo del territorio –, è prevista l’eccezionale partecipazione di Carlin Petrini, fondatore e presidente internazionale di Slow Food, ideatore del Salone del Gusto di Torino, della rete di Terra Madre e dell’Università delle Scienze Gastronomiche di Pollenzo.

L’incontro sarà strutturato in forma di dialogo aperto tra Carlin Petrini e due produttori, Lorenzo Olivero ed Emanuela Bolla, presidente e vicepresidente della Strada del Barolo, sul tema “Langhe tra radici e futuro: come custodire la propria identità”, un confronto tra generazioni che costituisce una premessa vitale per una crescita sana e sostenibile.

Lo straordinario successo che le Langhe hanno conquistato negli anni pone un interrogativo circa la salvaguardia dell'identità di questo territorio iconico e meraviglioso, che oggi si trova ad affrontare nuove sfide legate ad esempio al cambiamento climatico, al rapido incremento dei flussi turistici e alla crescita incontrollata dei prezzi dei terreni. L'incontro ha quindi l'obiettivo di volgere lo sguardo al passato, analizzando i cambiamenti sociali, culturali ed economici avvenuti nel corso dei decenni, al fine di riflettere sull’identità culturale delle Langhe, patrimonio inestimabile da preservare ad ogni costo, accogliendo allo stesso tempo il progresso e l’innovazione, che possono portare molti benefici alle comunità locali, ma vanno governati saggiamente. Un dialogo aperto fra produttori, ristoratori e comunità locale per stimolare una riflessione collettiva su come tradizione e innovazione possano conciliarsi mantenendo intatti i valori identitari di questo territorio.

Programma:

· Ore 17.30: registrazione

· Ore 17.45: introduzione a cura di Daniele Manzone, direttore della Strada del Barolo

· Ore 18.00: dialogo aperto fra Carlin Petrini, Lorenzo Olivero ed Emanuela Bolla, presidente e vicepresidente della Strada del Barolo

· A seguire cena dell’amicizia presso un ristorante associato alla Strada del Barolo

La partecipazione a questo incontro è gratuita e aperta a tutte le aziende vinicole, agli albergatori e agli operatori interessati, con priorità ai soci della Strada del Barolo e grandi vini di Langa.