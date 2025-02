Giornata del farmaco: a Borgo 577 donazioni per la missione di padre Miraglio ad Haiti

In foto i volontari, lo staff dei farmacisti con i due titolari e la mamma di padre Massimo Miraglio

Sono arrivati a 577 i farmaci da banco raccolti per la missione di padre Massimo Miraglio ad Haiti. E' quanto raggiunto dalla Farmacia Sant'Andrea di Borgo San Dalmazzo in occasione della Giornata del Farmaco.



Per il sesto anno la farmacia del quartiere di Gesù Lavoratore ha rinnovato la propria adesione all'iniziativa solidale, che quest'anno supera il risultato ottenuto lo scorso anno con 534 farmaci donati.

“Un grandioso risultato e grande partecipazione – commentano i volontari -. Abbiamo superato il 2024 con 43 farmaci in più. Domani mattina padre Cipriano, responsabile dei padri Camiliani, verrà da Torino a ritirare quanto raccolto”.



Le Giornate del Farmaco, che tradizionalmente ricorrono a febbraio, quest'anno hanno avuto inizio martedì 4 si sono concluse ieri, lunedì 10. Nel corso della settimana di raccolta è stata ospite e volontaria speciale per un giorno la mamma di padre Massimo Miraglio.