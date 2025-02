Il meteo per il weekend? Stabile e soleggiato, ma con gelate diffuse

Una perturbazione si allontana verso sud facendo entrare aria più fredda da nord. Dopo quindi una sferzata di Foehn nella giornata di oggi che spazzerà via l'umidità, ci attendono giornate più tranquille e soleggiate nel fine settimana. Freddo però al mattino specie nelle zone di pianura.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi venerdì 14 febbraio

Oggi nebbie al mattino, che saranno però dissolte piuttosto rapidamente per l'ingresso del Foehn. Quindi la giornata volgerà al bello nel corso delle ore anche se condizionate da forti raffiche di vento specie in Liguria, dove insisteranno forti venti settentrionali per tutto il giorno. Temperature in forte calo in montagna, in pianura le massime saranno comprese tra 8 e 14 °C.

Domani sabato 15 e domenica 16 febbraio

Bel tempo sabato, velature più consistenti domenica, ma sostanziale stabilità atmosferica. Temperature minime in calo domani con valori ampiamente sotto lo 0 in pianura e valori fino -3/-4 °C con gelate diffuse. Sulle coste più mite e valori tra 4 e 6 °C. Massime stazionarie o solo in leggero calo per via del soleggiamento e del repentino aumento termico in quota. Domenica mattina ancora minime attorno allo 0 con brinate e gelate estese sulle pianure piemontesi. Massime stazionarie o in leggero aumento, almeno nelle zone più soleggiate.

Venti ancora tra moderati e forti settentrionali o nordorientali su Liguria tra sabato notte e mattina, poi calo di intensità e diventano assenti o deboli variabili per tutta domenica.

Tendenza inizio settimana

SI prospetta una settimana di totale stabilità anche se non sempre soleggiata. Freddo ancora al mattino.

