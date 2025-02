Per l'Avis di Dogliani tanti premiati, nuovo direttivo e la programmazione per le celebrazioni dei 60 anni

Si è svolta domenica 16 febbraio, nel Salone Polivalente presso gli impianti sportivi di Dogliani, l'annuale assemblea dei donatori di sangue Avis. Un momento di incontro per fare il punto sulle attività dell'anno passato e per rinnovare l'impegno verso il futuro.

Ad aprire l'evento, i saluti del sindaco Claudio Raviola e del presidente provinciale Avis Flavio Zunino, che hanno sottolineato il valore della donazione come atto di solidarietà concreta. Il presidente Roberto Gabetti ha poi illustrato le numerose iniziative svolte dal gruppo nel 2024, evidenziando l'importanza della partecipazione e della sensibilizzazione, soprattutto tra i più giovani. La serata ha visto anche il riconoscimento di numerosi volontari, premiati per il loro impegno costante: tra loro Elena De Toffol, che ha raggiunto il traguardo delle 120 donazioni, Gerardo Pacella, Piero Pirone e Giuseppe Porro, che hanno toccato quota 75, Mauro Agosto, Sergio Marengo e Giacinto Valletti con 50 donazioni, Matteo Agosto, Laura Gallo, Daniel Grosso, Giorgio Roagna, Andrea Schellino, Roberto Valletti e Patrizia Vietto con 24 donazioni, Gino Barberis, Bruno Deltufo, Livio Galliano e Andrea Mancardi con 16 donazioni, Alberto Boggione, Chiara Gabetti, Josè Luis Gregorio, Letizia Martino e Renato Negro con 8 donazioni. Il contributo dei donatori storici si affianca a quello di chi si avvicina per la prima volta a questo gesto di generosità, con l'auspicio di ampliare ulteriormente la rete di Avis sul territorio.

Nella stessa giornata si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Direttivo, che guiderà la sezione per il quadriennio 2025-2029. Nei giorni successivi, i nuovi membri si sono riuniti per assegnare le cariche, confermando alla presidenza Roberto Gabetti, affiancato dal vicepresidente Roberto Volpe, dal segretario Flavio Mozzone, dal tesoriere Stefano Scarzello e dall'addetto contabile Dr. Davide Devalle. Entrano nel Consiglio Paolo Abbona, Simona Carretto, Marco Chiappella, Corrado Cillario, Edgardo Cillario, Elena Gabetti, Gigi Mancardi, Paolo Navello, Roberto Valletti e i nuovi ingressi Gianfranco Durando, Gianluca Mittone, Matteo Agosto e Tiziana Albarello, mentre lasciano il posto, pur avendo raccolto consensi, Vittoria Abbona e Giancarlo Rinaldi, ringraziati per il prezioso contributo offerto negli anni.

Guardando al futuro, il nuovo Direttivo punta a rafforzare il supporto ai donatori, incentivare il coinvolgimento delle giovani generazioni e organizzare i festeggiamenti per un traguardo storico: il 60° anniversario della sezione Avis di Dogliani, che verrà celebrato il 19 ottobre 2025 con una serie di iniziative volte a sottolineare l'importanza della donazione di sangue nella comunità.