Gazebo Lega, Bergesio: “Un sabato di gazebo in Granda per far sentire la voce del popolo della Lega”

Sempre al fianco degli italiani, a sostegno del rafforzamento delle norme a tutela delle donne, con le misure a tutela delle Forze dell’Ordine e con la pace fiscale per i cittadini in buonafede: sono le proposte che la Lega porta avanti da sempre nel suo programma e che in questo fine settimana il partito guidato da Matteo Salvini presenta ai cittadini attraverso i tradizionali gazebo in programma in tutta Italia.

Sabato 8 marzo l’iniziativa arriva anche nel Cuneese. I gazebo saranno in molti punti della provincia tra cui Alba, Borgo San Dalmazzo, Bra, Busca, Ceva, Cortemilia, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e Savigliano.

Il Senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, segretario provinciale della Lega di Cuneo, spiega: “A difesa di tutte le donne la Lega dice convintamente “sì” al rafforzamento delle norme che le tutelano. Così come sostiene le norme che tutelano le nostre Forze dell’Ordine che rischiano la loro vita per la nostra sicurezza. E per la Lega priorità anche la pace fiscale, con l’obiettivo di aiutare oltre 20 milioni di italiani in buona fede e in difficoltà”.

“Invito tutti coloro che vogliono far sentire la propria voce a sostegno delle battaglie che la Lega sta portando avanti per il bene degli italiani a venire ad ascoltare le nostre iniziative e a firmare ai gazebo che sabato saranno nelle piazze e nelle vie di città e paesi del Cuneese”, afferma ancora il Senatore Bergesio.