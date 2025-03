Addio a Franco Accamo, presidente onorario del Circolo Acli di Sale Langhe e amministratore di lungo corso

Sono stati numerosi i ruoli che, nel corso della vita, ha ricoperto a favore della comunità Franco Accamo, che si è spento all'età di 78 anni, lo scorso 9 marzo.

Presidente onorario del Circolo Acli di Sale delle Langhe, era stato assessore e consigliere comunale, ma aveva ricoperto anche l'incarico di sindaco nel Comune di Sale San Giovanni per due mandati.

Alpino, già capogruppo, era una figura molto conosciuta e stimata in zona.

"La perdita di Franco - dice il sindaco di Sale Langhe, Andrea Mozzone - è un duro colpo per la nostra comunità. Era una persona molto conosciuta ed apprezzata in paese, soprattutto per il suo impegno ed il suo attaccamento alla società di mutuo soccorso della quale è stato presidente per oltre quarant’anni. La ristrutturazione della sede è opera sua e sono felice di aver condiviso con lui, ed altre persone, questa esperienza. La sua opera adesso continua con il nuovo direttivo che ne ha preso il testimone con grande passione. Di Franco ricordiamo anche il suo impegno nell’amministrazione, prima come assessore e poi, nelle ultime due legislature, come consigliere, senza perdere mai, finché la salute glielo ha permesso, un consiglio comunale. Ci mancherà molto".

Il Santo Rosario sarà recitato questa sera, martedì 11 marzo alle 18, nella parrocchia di San Giovanni Battista a Sale San Giovanni.

I funerali si svolgeranno domani, mercoledì 12 marzo alle 11, nella stessa parrocchia.