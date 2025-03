"Una montagna di giovani": il Comune di Cuneo offre ospitalità a 100 giovani in arrivo da tutta Italia per il Montagna Festival

La prossima edizione del Cuneo Montagna Festival 2025 (9-11 maggio) ha come tema "Una montagna di giovani": una festa coinvolgente, ricca e stimolante in cui gli under30 saranno protagonisti.

In quei giorni il Comune di Cuneo ospiterà 100 giovani tra 18 e 30 anni provenienti da tutta Italia, per i quali verrà creato uno "spazio" dedicato ricco di esperienze, workshop, visite e incontri, in aggiunta agli eventi del programma pubblico del Festival. Le spese di vitto e alloggio saranno coperte dal Comune.

Sono aperte le candidature per essere uno dei 100 giovani che potranno essere protagonisti della prossima edizione, grazie anche all'opportunità di presentare contenuti e temi che saranno poi parte del programma, in fase di costruzione.

L’edizione 2025 del festival vuole essere una festa partecipata, coinvolgente, occasione di incontri e conoscenze, luogo di scambio di idee e visioni, dove i giovani possano portare la loro esperienza della Montagna e vivere al contempo altre esperienze. La sfida del festival 2025 è mettere al centro del dibattito i giovani, lasciarvi la scena per creare nuove soluzioni, avere nuovi stimoli, vedere con occhi nuovi ciò che ci circonda.

Il festival darà la possibilità a ragazze e ragazzi tra i 18 e i 30 anni provenienti da tutta Italia di incontrarsi e diventare protagonisti.

Potranno partecipare al programma pubblico (9-11 maggio) di eventi e vivere il villaggio alpino, partecipare alla programmazione dedicata ai giovani con laboratori, workshop, incontri, visite ecc (9-10 maggio), su iscrizione, presentare pubblicamente proprie esperienze/progetti, incontrare altri giovani che si occupano di montagna con cui scambiare idee, esperienze, progetti, collaborazione.

Per 100 giovani che faranno richiesta, il festival offrirà gratuitamente il pernottamento presso la Certosa di Pesio, il vitto durante i giorni del festival e la navetta tra Cuneo e la Certosa di Pesio.