A Savigliano nasce un qr-code per riconoscere i prodotti a Denominazione Comunale (De.Co)

Un qr-code per le De.Co saviglianesi. È in fase di lancio in questi giorni una nuova iniziativa promozionale per i tre prodotti a “Denominazione Comunale” di Savigliano, ovvero la bistecca “Madama La Piemonteisa”, i biscotti “Pnön di Levaldigi” e il “Pan dl'Alvà”. Si tratta di un piccolo cartonato riportante un qr-code che rimanda ad un'apposita pagina del sito internet istituzionale: lì è possibile trovare informazioni e news sulle pregiate eccellenze gastronomiche.

Il codice verrà d'ora in poi inserito nel materiale promozionale delle iniziative culturali e degli eventi cittadini, ed inoltre sarà consegnato alle associazioni di categoria rappresentate nella Consulta Comunale delle Attività Produttive per il sostegno del progetto.