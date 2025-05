Auto quasi centenarie alla rievocazione della “Cuneo-Colle della Maddalena”: Stefania Belmondo sarà la madrina

Fervono i preparativi per la rievocazione storica della leggendaria corsa automobilistica “Cuneo – Colle della Maddalena”, a 100 anni dalla sua prima edizione del 9 agosto 1925. L’evento, organizzato dall’Automobile Club Cuneo, avrà inizio sabato 7 giugno con l’esposizione in piazza Galimberti a Cuneo delle auto d’epoca partecipanti; il giorno dopo, domenica 8 giugno, le stesse attraverseranno la Valle Stura per salire fino in cima al Colle della Maddalena. Sono già oltre venti le vetture iscritte: tra queste alcuni modelli ormai centenari di Lancia e Alfa Romeo, identiche a quelle che presero parte alle prime edizioni della corsa. A tenere a battesimo la manifestazione sarà Stefania Belmondo, pluridecorata campionessa olimpionica, nativa proprio della Valle Stura e scelta come madrina dal comitato organizzatore. Le iscrizioni alla rievocazione sono ancora aperte: possono partecipare le auto d’epoca “Storiche” ovvero immatricolate fino al 1961, e le auto d’epoca “Classiche” immatricolate dal 1962 al 1977. Chi fosse in possesso di vetture di quegli anni può contattare l’Automobile Club Cuneo al numero 0171/440031 o scrivere all’indirizzo e-mail eventi@acicuneo.it. I moduli di iscrizione sono scaricabili dal sito internet www.cuneo.aci.it

“Ci prepariamo ad accogliere a Cuneo per questo importantissimo centenario numerose auto d’epoca che hanno scritto la storia del motorismo italiano del del secolo scorso – afferma il presidente dell’Automobile Club Cuneo, Francesco Revelli -. Tra queste, vetture di marchi storici come Lancia e Alfa Romeo, che hanno contribuito a rendere questa corsa un vero e proprio patrimonio di memoria e passione. Non mancherà ovviamente la Fiat, ma ci saranno anche vetture Renault, Porsche, Lambda, Innocenti e tante altre ancora. Questo evento non solo celebra la storia e la tradizione dell’automobilismo, ma rappresenta anche un’occasione unica per appassionati e pubblico di rivivere un passato ricco di emozioni e di innovazione tecnica. Invitiamo tutti gli appassionati a partecipare per contribuire a mantenere vivo il patrimonio delle auto storiche italiane. Siamo inoltre onorati di avere come madrina della manifestazione Stefania Belmondo, che rappresenta al meglio lo spirito di determinazione ed eccellenza che caratterizza la nostra provincia”.

Tra le auto già iscritte spiccano una Lancia Lambda VI Serie del 1926, una Lancia Lambda del 1928 comparsa nel film “La sposa bella” del 1960 con l’attrice Ava Gardner, star del cinema americano; in casa Fiat una 508 SS Coppa Oro del 1933 e una 1100 Sport del 1950 che prese parte alla “Mille Miglia” del 1951; non mancano una Porsche 356 A T1 coupè GT immatricolata per la prima volta a Parigi nel 1956 da un capitano dell’esercito americano, un’Alfa Romeo 6C 1500 del 1928 primo modello di una longeva famiglia di vetture e un rarissimo e autentico esemplare di Alfa Romeo 6C 1750 Gran Sport VI serie, spider carrozzeria Touring che rappresenta l’ultima versione del modello che portò all’Alfa Romeo innumerevoli e straordinari successi internazionali.