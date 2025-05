Maurizio Landini ad Alba e Bra per promuovere i referendum dell'8 e 9 giugno: "Chiediamo di votare per dire basta alla precarietà" [FOTO e VIDEO]

Oggi Alba e Bra hanno ospitato Maurizio Landini, segretario generale della CGIL, impegnato a promuovere i 5 referendum per i quali si voterà l’8 e il 9 giugno.

Ad Alba Landini si è intrattenuto con le persone che affollavano le vie del centro per il mercato cittadino.

A Bra si è confrontato con lavoratrici e lavoratori del territorio nella centrale via Cavour.

Ad accogliere Landini, tra gli altri, Piertomaso Bergesio, segretario generale CGIL Cuneo: "Landini ha ribadito la necessità di informarsi e confrontarsi sui quesiti referendari che hanno l’obiettivo di ridurre il lavoro precario, aumentare le tutele per i licenziamenti illegittimi, contrastare il triste fenomeno delle morti sul lavoro e ridurre i tempi per la richiesta della cittadinanza per le persone di origine straniera che lavorano e abitano regolarmente sul nostro territorio. Ha ricordato quanto i referendum proposti interessino tutte e tutti. Se non c’è buon lavoro, adeguatamente retribuito, tutelato, stabile e sicuro, verranno sempre più a mancare le risorse per finanziare il nostro sistema di welfare pubblico (sanità, scuola, previdenza, socio assistenza) con gravi conseguenze per la popolazione più anziana e fragile e allo stesso tempo rischieremo di perdere i nostri giovani migliori, sempre più decisi a trasferirsi in paesi dove le loro capacità e le loro conoscenze vengono riconosciute e apprezzate. Il voto ai referendum è una grande occasione per rivolgere un appello a tutta la politica: rimettiamo al centro il lavoro delle persone, i loro bisogni, le loro aspettative e le loro speranze. Si può costruire un futuro diverso per il nostro Paese partecipando convintamente all’appuntamento referendario del 8 e 9 giugno. Andiamo a votare!"

L'intervento di Maurizio Landini ad Alba (GUARDA IL VIDEO)

Maurizio Landini si è confrontato con il sindaco di Alba Alberto Gatto, con l'ex segretario cuneese del sindacato Davide Masera e con Giorgio Airaudo, storico sindacalista della Fiom torinese, attualmente segretario regionale CGIL.

Nel pomeriggio sarà nell’astigiano: alle 14.30, a Nizza Monferrato al Foro Boario, dove interverrà su lavoro, sicurezza, cittadinanza e democrazia. Da Asti ad Alessandria dove alle 16.30 parlerà delle ragioni dei referendum. ‘Fondata sul lavoro’ è il titolo dell’iniziativa che concluderà il tour piemontese di Landini e che si terrà a Volpedo alle ore 21 dove il segretario della Cgil dialogherà di lavoro e democrazia.