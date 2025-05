I bambini della Primaria e dell’Infanzia di Envie volano con Peter Pan

Nel pomeriggio di mercoledì 14 maggio, gli alunni delle classi 1ª, 2ª e 3ª della Scuola Primaria di Envie, insieme ai bambini più grandi della Scuola dell’Infanzia (di quattro e cinque anni), hanno partecipato a un laboratorio di lettura animata promosso dalla biblioteca comunale.

L’incontro, pensato per avvicinare i più piccoli al piacere della lettura, si è trasformato in un vero e proprio viaggio nel mondo incantato di Peter Pan, grazie alla voce, alla creatività e all’energia di Ramona Goitre e della sua collaboratrice Daniela Lerda.

Attraverso parole, musica e danza, i bambini sono stati coinvolti attivamente, vivendo in prima persona le avventure dell’Isola che non c’è.

Un pomeriggio ricco di emozioni, dunque, che ha saputo unire fantasia e apprendimento, rafforzando il legame tra scuola, biblioteca e territorio.

Dal Comune di Envie e dalla scuola esprimono: “Un grazie a Ramona Goitre e alla sua collaboratrice Daniela Lerda per aver accompagnato i bambini nel magico mondo di Peter Pan con le parole, la musica, la danza facendo vivere loro in modo diretto la magia della lettura. Un grazie anche al responsabile della biblioteca comunale, Stefano Buzzi, per aver scelto di promuovere questa iniziativa in un orario scolastico consentendo così la presenza di tutti i bambini”.