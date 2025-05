Ampia partecipazione alla prima edizione del Concorso nazionale per giovani casare e casari Premio Gabriele Cappa 2025

Si è conclusa con grande partecipazione ed entusiasmo la prima edizione del Concorso Nazionale per Giovani Casare e Casari – Premio Gabriele Cappa 2025, svoltasi presso AgenForm sede di Moretta. L'evento, promosso da Confartigianato Cuneo e AgenForm-Consorzio, ha visto la presenza di 85 formaggi di quattro tipologie differenti prodotti da giovani casari e casare attivi nei caseifici di tutta Italia, oltre alla partecipazione di una decina di istituti superiori con percorsi formativi dedicati alla caseificazione.

Il concorso è stato istituito in memoria di Gabriele Cappa, talentuoso casaro del caseificio Sepertino di Marene ed ex allievo AgenForm, scomparso prematuramente. La sua dedizione e passione per il mestiere hanno ispirato questa iniziativa, volta a valorizzare e promuovere le nuove generazioni nel settore della caseificazione artigianale.

La premiazione ufficiale si terrà a Bra durante l’edizione di Cheese 2025, offrendo così ulteriore visibilità ai giovani casari e casare premiati. Confartigianato Cuneo e AgenForm-Consorzio esprimono grande soddisfazione per il successo dell'iniziativa e ringraziano tutti i partecipanti, le scuole coinvolte e i membri della giuria per il loro contributo. L’evento è stato non solo un’occasione per valorizzare l’eccellenza artigianale italiana nel settore lattiero-caseario, ma anche un momento speciale di condivisione e memoria, dedicato a Gabriele Cappa. Commosse le parole della signora Sepertino, madre del giovane: “Un ragazzo molto solare e molto professionale, che sicuramente avrebbe apprezzato un evento come questo”.