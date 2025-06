Voucher scuola, a Racconigi è possibile chiedere supporto agli uffici comunali

Fino alle ore 12 del 27 giugno 2025 sarà possibile fare richiesta per i voucher scuola della Regione Piemonte, per l’anno scolastico 2025 – 2026: il Comune di Racconigi supporta le famiglie nell’invio della domanda.

Il Voucher Scuola è un sostegno economico destinato alle famiglie residenti in Piemonte per le spese scolastiche, come l’acquisto di libri di testo, materiale didattico, dotazioni tecnologiche, trasporto e attività integrative, destinato a studenti residenti in Piemonte e iscritti per l’anno scolastico 2025/2026 (inizio settembre 2025) a scuole primarie, secondarie di primo o secondo grado statali o paritarie.

Per accedere al beneficio il nucleo familiare di appartenenza dell’alunno deve essere in possesso di un Isee in corso di validità non superiore a 26.000 euro.

La domanda può essere compilata esclusivamente accedendo all’applicazione disponibile sul portale “PiemonteTU” (https://www.piemontetu.it/home), sezione “TUIstruzione” - “Domanda Voucher Scuola”. Per accedere alla procedura i cittadini dovranno essere muniti di credenziali SPID/TS-CNS/CIE.

I cittadini di Racconigi che desiderano avere un supporto nella compilazione della domanda possono contattare:

-Ufficio Istruzione del Comune di Racconigi – secondo piano del Palazzo Comunale – telefono 0172/821648 - email scuola@comune.racconigi.cn.it;

- Sportello del Facilitatore Digitale – piano terreno del Palazzo Comunale – telefono 0171/1680375 - attivo il lunedì e il martedì mattina dalle ore 8:30 alle ore 12:30.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la locandina allegata oppure contattare il Numero verde Regione Piemonte (ore 8- 18) da telefono fisso 800333444, da telefono mobile e dall'estero 011-0824222.