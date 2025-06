Dal 9 giugno chiusura temporanea della Fondovalle Tanaro

Per consentire l’intervento di ripristino strutturale e consolidamento del ponte sul fiume Tanaro nel comune di Bastia Mondovì, dal 9 giugno e per un periodo di circa 60 giorni verrà chiuso al traffico, sia veicolare che pedonale, il tratto della strada provinciale 12, la Fondovalle Tanaro, tra le progressive chilometriche 12,300 e 12,550.

Il provvedimento fa seguito a un incontro svoltosi la scorsa settimana tra la Provincia di Cuneo, rappresentata dal presidente Luca Robaldo e dal Consigliere Pietro Danna, gli amministratori comunali e i commercianti di Bastia Mondovì, per concordare una strategia condivisa per mitigare i disagi causati dall’interruzione della viabilità.

Le condizioni attuali della struttura non consentono infatti di rinviare l’intervento, e le lavorazioni previste sull’impalcato (rimozione del piano bitumato, trattamento sulla soletta, impermeabilizzazione, rinforzo dei cordoli laterali, installazione delle barriere stradali, realizzazione dei giunti e ripristino del piano viabile bitumato con la tracciatura della segnaletica orizzontale) non possono essere eseguite con la compresenza di veicoli e persone in transito.

In previsione della chiusura è stato predisposto un dettagliato piano delle deviazioni con l’installazione di apposita segnaletica a tutte le intersezioni della strada provinciale, dall’imbocco a Lesegno sino alla rotatoria che regola l’incrocio tra la sp 12 e la sp 12dir (verso Mondovì). Per attenuare il più possibile l’impatto negativo nei confronti degli operatori economici locali, la cartellonistica stradale sarà implementata con le indicazioni degli esercizi commerciali presenti nel concentrico di Bastia Mondovì.

“Da lunedì inizia un intervento molto importante – afferma al riguardo il consigliere Pietro Danna – per il reparto di Mondovi, da oltre un milione di Euro, al fine di riqualificare un ponte strategico lungo la SP 12, percorso ogni giorno da una moltitudine di veicoli, leggeri e pesanti. Per il tipo di lavori da eseguire si renderà necessario chiudere la circolazione per due mesi, ed in tal senso siamo consci dei disagi che ciò creerà. Tuttavia, a seguito di un incontro tenutosi a Bastia con l’amministrazione comunale e gli esercenti del territorio abbiamo individuato una soluzione che consentirà agli esercizi commerciali locali di non essere penalizzati dall’interruzione della circolazione, e ciò mediante la posa di apposita segnaletica speciale a carico della Provincia. In tal senso, quindi, ringrazio il Sindaco Francesco Rocca e la amministrazione comunale tutta per la collaborazione dimostrata, i residenti e i titolari delle attività commerciali per aver compreso l’importanza di questo intervento e la necessità di eseguirlo a stretto giro, oltre a tutti i dipendenti provinciali per l’impegno profuso”.