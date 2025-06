Una cartolina commemorativa degli Uomini di Mondo per le celebrazioni del Cuneo Calcio

Ci sarà anche l'Associazione "Albo d'Onore degli Uomini di Mondo, Mercoledì 11 giugno, all'evento organizzato dai "Fedelissimi Cuneo 1905" per celebrare i 120 anni del football a Cuneo e, in contemporanea, i 90 anni dello stadio Fratelli Paschiero.

L'appuntamento è fissato alle ore 18.30 con alzabandiera presso il Monumento parco Caduti Div. Alpina Cuneense e a seguire la commemorazione dei fratelli Paschiero presso il Museo dello Stadio, con un ricordo dei due giocatori del Cuneo dispersi in Russia nel 1943. Alle ore 21 seguirà una partita di beneficienza con raccolta fondi per l’Abio della pediatria di Cuneo, si tratta di un triangolare tra ex giocatori del Cuneo, l'Atletico forense Cuneo e gli Over 50 football Club.

Per l'occasione è stata realizzata una cartolina commemorativa che verrà distribuita ai partecipanti per celebrare l'evento sportivo senza dimenticare il ricordo dei due soldati cuneesi che hanno anche "militato" nelle file della società sportiva della città e resi indimenticabili dedicando loro lo stadio di Cuneo.