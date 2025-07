In conclusione il recupero di un bovino con patologie a Vernante, impossibilitato a proseguire la salita in alpeggio

È in fase conclusiva il recupero di un bovino nel vallone sopra Palanfrè, nel comune di Vernante, in alta valle Vermenagna.

L’allarme era stato lanciato alle 10:30, ma per ragioni organizzative solamente nel pomeriggio è stato possibile l'intervento dell'elicottero “Drago” in appoggio alla squadra dei vigili del fuoco di Dronero.

L’animale non era in grado di proseguire la transumanza verso l'alpeggio né di riscendere a valle a causa di patologie che ne compromettevano la mobilità. Una volta imbragato, l’elicottero lo trasferirà nel punto più prossimo a poter essere caricato su un mezzo di terra, per poi essere riportato in stalla.