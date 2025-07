Consiglio Provinciale di martedì 29 luglio, approvate convenzioni con Torre San Giorgio e Racconigi

Martedì 29 luglio, nella Sala Giolitti della Provincia, si è riunito il Consiglio Provinciale, presieduto per questa sessione "estiva" dal Vice Presidente Massimo Antoniotti.

Tra gli argomenti all'ordine del giorno, alcuni provvedimenti necessari per il prosieguo dell'iter necessario per due interventi nei comuni di Torre San Giorgio e Racconigi.

Su Torre San Giorgio si tratta della realizzazione, per motivi di sicurezza, di una rotatoria in corrispondenza dell'area industriale al confine con Saluzzo. Sulla base di un accordo dello scorso anno l'intervento sarà finanziato dalla ditta Idrocentro, mentre i provvedimenti assunti dal Consiglio definiscono, tramite apposite convenzioni, gli impegni che i diversi Enti coinvolti (Provincia, Comuni di Saluzzo e Torre San Giorgio, società Idrocentro) assumono.

Su Racconigi, le deliberazioni approvate sono inerenti il processo di eliminazione dei passaggi a livello con la realizzazione di sottovia stradale e ciclopedonale e una nuova rotatoria. A seguito di analoga deliberazione assunta dal Consiglio Comunale di Racconigi, la Provincia ha approvato gli schemi di accordo che tracciano il percorso per la gestione e la proprietà delle opere, che per le caratteristiche che presenteranno saranno comunali.

Ancora nell'ambito della viabilità, è stata approvata la dismissione al Comune di Busca di un tratto della Strada Provinciale 174, circa 300 metri, in quanto per caratteristiche e utilizzo ormai inquadrabile come strada urbana.

Sono stati, inoltre, assunti alcuni punti di natura economico-finanziaria: l'assestamento generale del bilancio, il riconoscimento di un debito fuori bilancio pari a €164,60 e l'aumento dell'emolumento riconosciuto ai revisori dei conti. Ulteriori punti sono stati l'approvazione del "Piano provinciale degli interventi in materia di diritto allo studio 2025" a favore dell'integrazione scolastica degli allievi disabili e di un protocollo di collaborazione tra Provincia e Fondazione Industriali per la condivisione dei valori del "lavoro buono" all'interno della Pubblica Amministrazione locale della Granda. Quest'ultimo è frutto del lavoro congiunto dei due enti che intendono dare corso a azioni per favorire l'inserimento di soggetti fragili.

Il Consiglio, in ultimo, ha preso in esame tre punti presentati dal gruppo "La Nostra Provincia": l'interrogazione su dimensionamento scolastico, a cui ha fornito risposta il Consigliere delegato Roberto Baldi, e due ordini del giorno, sui temi del sostegno al settore vitivinicolo minacciato dai dazi e sulla nuova Strategia Aree Interne. Il primo, dopo una sospensione della seduta, è stato approvato in forma emendata. Il secondo è stato ritirato con l'intento di concordare, sul tema, azioni specifiche.