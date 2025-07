“Donne in cammino per la pace” tornano in piazza: presidio a Cuneo il 4 agosto

Il movimento “Donne in cammino per la pace” di Cuneo annuncia un nuovo presidio pubblico per lunedì 4 agosto 2025. L’iniziativa si terrà a partire dalle ore 18 in via Roma, di fronte al negozio Zara, e rappresenta un momento di mobilitazione civile contro ogni forma di conflitto armato.

La manifestazione vuole essere un grido collettivo per la fine delle guerre e un appello alla pace universale, in un periodo storico segnato da tensioni internazionali e sofferenze diffuse. Le partecipanti invitano tutta la cittadinanza a unirsi, portando con sé cartelli, pensieri, silenzi e parole di speranza.

Ancora una volta, le donne di Cuneo scelgono di camminare insieme, con coraggio e determinazione, per costruire un futuro di dialogo e solidarietà.