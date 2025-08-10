Curtis e un Mondiale da ricordare, Maggiora: "Sara è stata bravissima, da lei prestazioni di livello assoluto"

Riproponiamo a seguire uno degli articoli più letti della settimana. Prima uscita lunedì 4 agosto.

Tre record italiani, uno individuale e due di staffetta, con prestazioni di livello veramente assoluto. Si concludono così per Sara Curtis i Mondiali di Nuoto disputati a a Singapore dall'11 luglio al 3 agosto.

Una competizione che ha visto l’Italia al quarto posto del medagliere con sette medaglie (1-4-3); 25 finali raggiunte (mai così tante), di cui 18 individuali e 7 con le staffette; 2 record europei, 10 record italiani assoluti, 3 record italiani juniores e altrettanti cadetti, 18 primati personali. Un risultato da ricordare, con gli azzurri forti di 481 punti, dietro all’oro degli Stati Uniti (842 punti), l’argento australiano (657 punti) e il bronzo della Cina (643 punti).

[Foto Andrea Staccioli e Andrea Masini - DeepBlueMedia]

A pochi giorni dal suo diciannovesimo compleanno, il 19 agosto, quando partirà per il college in Virginia (Usa), la nostra promessa del nuoto, tesserata per il Centro Sportivo Roero e per l’Esercito, può mandare in archivio un campionato chiuso con risultati eccellenti.

Dopo la gioia per essere stata la prima italiana di sempre ad accedere alla finale dei 100 metri Stile libero (dopo un’ottima prima vasca chiuderà all’ottavo posto con un tempo di 53"41), Curtis ha recuperato il 2 agosto con due exploit importanti, uno nella Staffetta 4x100 Stile libero Mixed, con un tempo di 52"40, e l’altro nei 50 Stile libero con un tempo di 24"41 in batteria (meno 2 centesimi rispetto al suo precedente primato agli Assoluti di Riccione lo scorso aprile), che le è valso il nuovo record italiano, nonché record italiano Cadetti.

[Sara Curtis con Thomas Maggiora]

"Siamo molto contenti – commenta al nostro giornale Thomas Maggiora, storico allenatore della nuotatrice saviglianese –. Abbiamo vissuto uno splendido clima tra staff, tecnici, rappresentanti della Federazione e soprattutto tra i ragazzi, collaborando con tutti in modo eccellente. Sara è stata davvero brava, ha ottenuto ottimi risultati portando a casa anche in questo contesto un personale, tre record italiani, uno individuale e due di staffetta, con prestazioni di livello veramente assoluto e soprattutto l’ultimo 100 nella staffetta mista stile libero, col tempo di 52.4 lanciata che è veramente di livello altissimo".

[Foto Andrea Staccioli e Andrea Masini - DeepBlueMedia]

"Per poco – prosegue – ha mancato la finale mondiale individuale, ma sappiamo che in questa specialità, a livello mondiale un minimo errore si paga, e si paga col nono posto, che in sé un risultato assolutamente malvagio. Fantastico aver raggiunto la finale individuale sui 100 insieme a conferme, staffette fatte con carattere e prove notevoli. Sempre da considerare poi il fatto che ripetere quei tempi e fare addirittura dei personali in un contesto come i Mondiali non è come farlo a casa. Lei è stata molto molto brava, adesso siamo pronti per vacanze che credo meritate”.

[Foto Andrea Staccioli e Andrea Masini - DeepBlueMedia]