Verzuolo, al via le iscrizioni alla mensa scolastica dove torna il pasto scodellato

Si apriranno lunedì 11 e termineranno venerdì 22 agosto le iscrizioni alla mensa scolastica di Verzuolo

Dopo un lungo percorso di valutazioni e approfondimenti, l'amministrazione comunale annuncia il ritorno al servizio di pasti scodellati nelle mense scolastiche del territorio di pertinenza, a partire dall’inizio di quest’anno scolastico 2025/26.

Questa scelta, frutto di un impegnativo lavoro di analisi e consultazioni, rispecchia l’obiettivo di garantire salute, sostenibilità e qualità alimentare per i gli alunni che frequentano la scuola del paese e delle sue frazioni.

“Le motivazioni che hanno portato a questa decisione sono molteplici – afferma Simona Olivero, assessore all’Istruzione del Comune di Verzuolo -. Dal punto di vista alimentare, il pasto scodellato permette un controllo più accurato sulla qualità e sulla quantità delle porzioni, favorendo un'alimentazione corretta e riducendo il rischio di spreco.

Dal punto di vista ambientale – spiega Olivero - questa scelta si inserisce in una strategia di sostenibilità. L'uso di piatti in ceramica per i bambini delle scuole dell'Infanzia di Verzuolo, Falicetto e della scuola Primaria di Falicetto e l'uso di piatti ‘bio’ nelle scuole Primarie di Verzuolo, Villanovetta e alla scuola Secondaria di Primo grado (scuola media), riduce la produzione di rifiuti plastici e monouso, contribuendo a una gestione più responsabile delle risorse. Inoltre, incentivare l’uso di materiali ecocompatibili permette di ridurre l’impatto ambientale complessivo del servizio mensa”.

L’amministrazione comunale è convinta che questa innovazione rappresenti un passo avanti importante per la qualità dell’offerta scolastica e per la tutela del nostro ambiente.

Per questo motivo ha deciso di aumentare il contributo comunale a 2,24 euro su ogni pasto per mantenere il costo del buono pasto a 5,40 euro, senza il quale costerebbe 7,64 euro.

"Ringrazio - conclude l'assessore Olivero - tutti i soggetti coinvolti nel percorso di valutazione del servizio mensa, la giunta, i colleghi consiglieri e i partecipanti della consulta mensa e famiglia. Confidiamo che questa novità sarà accolta con entusiasmo da studenti, genitori e insegnanti, contribuendo a creare un ambiente scolastico più sano e sostenibile".

La domanda di iscrizione alla mensa scolastica si trova online sul sito del Comune di Verzuolo.