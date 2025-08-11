Ceresole in festa: sette giorni tra sapori, sport e solidarietà

Da mercoledì 3 settembre a martedì 9 settembre torna l'edizione 2025 di Ceresole in Festa: momenti di divertimento e buon cibo per grandi e piccini.

Il programma di quest'anno si apre con la prima edizione della "Straceresole", una corsa non competitiva che si svolgerà mercoledì 3 settembre; gli appuntamenti enogastronomici saranno "Tasta la Pasta" venerdì sera, il fritto misto di pesce sabato sera e la grigliata di carne domenica sera. Durante tutte le serate saranno presenti accompagnamenti musicali, dj set e spettacoli di intrattenimento.

Il ricco programma prevede per domenica 7 settembre il raduno di auto storiche e sportive al mattino, a seguire consegna dei libri ai nati nell'anno 2024, inaugurazione del nuovo spazio bimbi della biblioteca, dei nuovi locali ritinteggiati del Centro Giovani Strike Up e del Micronido Zucchero Filato e aperitivo con benvenuto ufficiale alla leva 2007 da parte dell'Amministrazione Comunale; nel pomeriggio è stato organizzato lo spettacolo "MAGIC BUBBLE SHOW".

Durante tutta la Festa sarà possibile partecipare alla scatolata di beneficenza, il cui ricavato sarà donato all'associazione "REGALA UN SORRISO" Piemonte, che si occupa di raccogliere fondi per migliorare le cure e i servizi del reparto materno infantile dell'Ospedale Michele e Pietro Ferrero a Verduno.

L'ingresso è gratuito.